Al via i lavori per il biodigestore di Cesano: Roma entra nell’era dell’economia circolare

È ufficialmente partito questa mattina, lunedì 30 giugno, il cantiere del nuovo impianto di biodigestione a Cesano, nel Municipio XV.

Su un’area di sei ettari, Ama ha preso possesso del terreno e consegnato i lavori all’impresa incaricata, dando così il via al primo tassello concreto del nuovo corso del ciclo dei rifiuti nella Capitale.

I lavori, che oggi vedono le prime opere preliminari, porteranno alla costruzione di due biodigestori e di due impianti per la selezione di carta e plastica: infrastrutture moderne che mancavano finora in città e che promettono una svolta green.

Il cuore dell’intervento è la realizzazione del primo dei grandi impianti previsti dal piano industriale di Ama: una struttura capace di trattare fino a 100mila tonnellate annue di rifiuti organici, trasformandoli in biometano e compost di alta qualità.

Si tratta di un sistema ad altissima efficienza ambientale, spiegano da Ama: tutto avviene in ambiente sigillato, senza dispersione di odori o contaminanti, grazie a sistemi di aspirazione e trattamento dell’aria.

I vantaggi? Numerosi. Anzitutto, il biometano potrà sostituire parte dei combustibili fossili nei trasporti. E il compost ottenuto sarà impiegato in agricoltura e floricoltura.

Oggi, i rifiuti organici di Roma vengono trasportati a impianti lontani, in Veneto e Friuli Venezia Giulia: un costo economico (oltre 4,8 milioni di euro l’anno) e ambientale (circa 4 milioni di chilometri l’anno percorsi da camion). Il nuovo impianto eliminerà questa dipendenza e ridurrà l’inquinamento legato alla logistica.

Una volta a regime, Cesano e Casal Selce saranno in grado di produrre 36mila tonnellate l’anno di compost e 20 milioni di metri cubi di metano. L’obiettivo: l’autosufficienza impiantistica di Roma.

«Una capitale europea moderna non può dipendere da altri per la gestione dei rifiuti», ha dichiarato Sabrina Alfonsi, assessora all’Ambiente. «Con questi impianti chiudiamo il ciclo in casa nostra, senza più crisi ricorrenti». Sulla stessa linea Bruno Manzi, presidente di Ama: «Questo è un passo decisivo per rendere Roma un modello nell’economia circolare. Non è solo un impianto, ma una risposta strutturale ai problemi storici della Capitale».

Un cantiere che, oltre al cemento e all’acciaio, porta con sé una promessa: quella di una Roma più sostenibile, moderna e autonoma.

