Albero cade su via Collatina: strada chiusa, un ferito e traffico in tilt

Ancora disagi al traffico sulla via Collatina, dove un albero ad alto fusto è crollato domenica pomeriggio, causando la chiusura di un tratto di strada e il ferimento di un automobilista.

L’incidente:

L’episodio è avvenuto intorno alle 14 di ieri, all’altezza di via Celestino Rosatelli, nel quartiere di Ponte di Nona. L’albero, a causa del forte vento e dell’instabilità del terrapieno, è caduto improvvisamente sulla carreggiata, colpendo in pieno tre veicoli in transito: una Hyundai Tucson, una Renault Clio e un’Audi.

Uno degli automobilisti coinvolti è rimasto ferito e ha dovuto essere trasportato in codice giallo presso il Policlinico Tor Vergata per le cure del caso.

Strada chiusa e verifiche in corso:

A causa dell’incidente e del pericolo di caduta di altri alberi, il tratto di via Collatina compreso tra via delle Cerquete e via Celestino Rosatelli è stato chiuso al traffico in direzione Roma.

La chiusura è tuttora in atto, anche nella mattinata di oggi, lunedì 8 luglio, per consentire le necessarie verifiche da parte dei vigili urbani e dei tecnici.

“Arbusti pericolosi”: le accuse del Municipio:

Il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, ha espresso la sua preoccupazione per l’accaduto, sottolineando di aver “più volte segnalato la pericolosità di quegli arbusti”. Franco ha sollecitato interventi urgenti per la messa in sicurezza della zona e la prevenzione di ulteriori incidenti.

Disagi al traffico:

La chiusura di via Collatina sta causando notevoli disagi al traffico, con code e rallentamenti in tutta la zona. I veicoli diretti verso Roma sono deviati su strade alternative, con un conseguente aumento del traffico su via Prenestina e via Casilina.

Consigli per gli automobilisti:

Si consiglia agli automobilisti di evitare la zona e di utilizzare strade alternative. Per chi è strettamente necessario transitare su via Collatina, prestare la massima attenzione e rallentare.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙