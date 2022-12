All Weather  Christmas Day venerdì 23 dicembre

All’Ippodromo Capannelle, come ogni anno, si festeggia in pista in attesa del Natale. In programma un super venerdì, l’ALL WEATHER CHRISTMAS DAY, giornata ideale per lo scambio degli auguri e per godersi un interessante pomeriggio di corse al galoppo.

Una sorta di Champion Day ma riservato alla sola pista all weather e ai suoi protagonisti consueti. In campo la bellezza di 76 cavalli partenti in sei prove, tutti handicap, con una media partenti di quasi 13 per corsa, a testimonianza ulteriore del ruolo imprescindibile che Capannelle interpreta sempre con la stessa passione per il galoppo italiano.