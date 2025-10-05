Alla scoperta dei Musei Capitolini con APS Partenope

Una straordinaria ricognizione, oggi 5 ottobre 2025, prima domenica del mese, dei tesori conservati nel più antico museo pubblico del mondo: I musei Capitolini.

Furono aperti al pubblico da Clemente XII nel 1734 e arricchiti, nel 1745, con un’importante Pinacoteca, da Benedetto XIV. Statue, affreschi, reperti lapidei, quadri del ‘500-600, vedute sui Fori e molto altro, a beneficio del gruppo che ha risposto con entusiasmo all’iniziativa dell’APS PARTENOPE, con sede nell’omonima via, la seconda, dopo quella del 7 settembre (Palazzo Barberini), che ha riguardato un grande museo della Capitale.

Appuntamento alla prossima visita (Galleria Borghese) per la quale è obbligatoria la prenotazione con largo anticipo.

Servizio fotografico: Osanna D’Ario.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.