All’Osteria del tempo perso

Una foto d’epoca di Centocelle Vecchia dalle parti di Via Valmontone. Un’insegna in legno dell’Osteria del tempo perso. Con la fantasia togliamo o tagliamo il soggetto dall’insegna, Osteria, e lasciamo l’altra metà: del tempo perso!

Da via Valmontone spostiamoci a via Manduria, Quarticciolo, a quattro o cinque chilometri di distanza, a piedi, circa 40 minuti; arriviamo davanti ai “resti” della Piscina Azzurra 7, e posizioniamo la meta’ dell’insegna sul reticolato per ricordare il tempo che si è perso per poter ripristinare in questi anni la Piscina Azzurra 7 del Quarticciolo.

Il 15 gennaio 2022 su Abitare A Roma ho letto un post di Umberto De Felice, coordinatore dei Centri Anziani del V Municipio che rivolgeva un appello al Sindaco di Roma Gualtieri: “i nonni, i genitori, i ragazzi di Quarticciolo vogliono la riapertura della piscina comunale Azzurra 7”. Il link allegato riporta l’articolo di Redazione sempre di Abitare a Roma del 13 Febbraio 2020 (due anni prima) di cui riportiamo una sintesi di una dichiarazione di Francesco Figliomeni, Consigliere di Fratelli d’Italia e Vice Presidente dell’Assemblea Capitolina, che spiegava: “Sulla questione della piscina chiusa, invece, visto che versa in uno stato di profondo degrado da alcuni anni, anche in collaborazione con Daniele Rinaldi e Christian Belluzzo abbiamo presentato una specifica interrogazione nel 2018, abbiamo fatto convocare diverse riunioni della commissione ed effettuato un sopralluogo un paio di mesi fa con i tecnici, così come anche richiesto dai cittadini del comitato di quartiere con Umberto De Felice e Marcello Piacentini del centro anziani Quarticciolo. Chiediamo quindi che non si perda più tempo prezioso (il corsivo è mio NdR) per la riapertura di questo impianto sportivo che rappresenta un punto di aggregazione importante per una zona periferica che si dibatte tra mille difficoltà”.

Nel luglio del 2021 anch’io ne ho scritto sull’Azzurra 7 su Abitare A Roma e ho riportato un altro articolo con un bel video di Alessandro Moriconi del 2018, con pari motivazione. Il link lo allego perché sono sicuro del vostro interesse nel rileggere la storia, di noi cronisti.

Il 6 gennaio 2022 abbiamo anche letto su Abitare a Roma del sopralluogo del Presidente del V Municipio Mauro Caliste in via Fontechiari a Centocelle, con l’obiettivo di tentare di recuperare il patrimonio pubblico in abbandono e non utilizzato, e di conseguenza vandalizzato e occupato.

Anche la Piscina Azzurra 7 fa parte di quel patrimonio di quartiere, chiusa e abbandonata dal 2016. Se ci sono stati degli errori nelle precedenti amministrazioni comunali o municipali, è ora di ripartire da ZERO. Come fare è compito del politico. Quanto ho scritto qualche giorno fa per la Palestra Popolare del Quarticciolo può essere d’aiuto e indicare un percorso.

Noi continueremo a vigilare e riferire ai nostri lettori.