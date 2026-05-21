Alto impatto a Montesacro: i carabinieri sventano l’occupazione di una casa Ater

Il grimaldello già inserito nella toppa, i colpi sordi nel corridoio del palazzo per saltare la serratura e l’illusione di aver trovato un nuovo alloggio popolare da fare proprio. Un piano criminale perfetto, interrotto però sul più bello dal passaggio dei Carabinieri.

È successo nel cuore del quartiere Serpentara, in via Ugo Farulli, dove i militari della Stazione Roma Nuovo Salario hanno sventato in flagranza l’occupazione abusiva di un appartamento di proprietà dell’Ater, l’azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica.

I tre aspiranti occupanti — tre uomini rispettivamente di 50, 41 e 19 anni, tutti gravati da precedenti penali — sono stati sorpresi dai militari mentre, attrezzi da scasso alla mano, cercavano di forzare la porta d’ingresso dell’immobile, temporaneamente vuoto. Per i tre sono scattate immediatamente le manette.

L’episodio si inserisce nel quadro di un massiccio servizio straordinario di controllo del territorio coordinato dalla Compagnia Carabinieri Roma Montesacro, che ha setacciato le strade del III Municipio con un bilancio complessivo di sei arresti, una denuncia a piede libero e nove assuntori di sostanze stupefacenti segnalati alla Prefettura.

L’ombra dello spaccio e le vetture “pulite”

Sul fronte del contrasto al traffico di stupefacenti, i Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino hanno intercettato un quarantaduenne italiano.

L’uomo, il cui profilo era già noto alle banche dati delle forze dell’ordine, viaggiava a bordo di un’auto presa a noleggio, uno stratagemma sempre più diffuso tra i pusher per tentare di eludere i controlli e non legare i passaggi di mano alle targhe di proprietà.

La perquisizione personale e del veicolo ha però smascherato il trucco: all’interno dell’abitacolo i militari hanno rinvenuto 13 dosi pronte allo smercio tra cocaina e crack, per un peso complessivo di 16,5 grammi, insieme a 230 euro in contanti, sequestrati poiché ritenuti l’incasso dell’attività illecita della mattinata.

Ordini di carcerazione e trasferimenti a Rebibbia

I controlli a tappeto hanno permesso di stringere le manette anche attorno a soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi pregressi. I militari hanno rintracciato e notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un anziano di 71 anni che, nonostante si trovasse già in regime di arresti domiciliari, ha visto aggravarsi la propria posizione con il conseguente trasferimento presso la casa circondariale di Roma Rebibbia.

Destinazione identica per un altro romano di 42 anni, senza fissa dimora, rintracciato nel quadrante di competenza dai Carabinieri della Stazione Roma Talenti in esecuzione di un ordine di carcerazione pendente.

Infine, un intervento mirato all’interno di un supermercato dislocato lungo via Tiburtina ha portato al deferimento a piede libero di un cittadino romeno di 28 anni.

Il giovane, bloccato subito dopo aver oltrepassato le barriere delle casse, dovrà rispondere davanti alla Procura della Repubblica delle ipotesi di reato di furto aggravato e di false attestazioni a pubblico ufficiale, avendo tentato di sviare le verifiche fornendo generalità fittizie.

Al termine del servizio ad alto impatto, la contabilità dell’Arma ha registrato l’identificazione di 129 persone (di cui 31 con precedenti), il controllo ispettivo su 78 veicoli e la segnalazione formale di 9 soggetti trovati in possesso di modiche quantità di droga per uso personale.

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