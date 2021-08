AM Technology dal 1994 un riferimento sicuro in materia PC, accessori ufficio e assistenza

La società inizia l’attività nel 1994, fondatore Stefano Ranaldi, dopo molte trasformazioni per adeguarsi ai tempi ed ai cambiamenti del mercato il testimone è passato all’attuale titolare Marco Ranaldi, che intervistiamo, nella sede in via Edoardo D’Onofrio 154, un punto di riferimento imprescindibile nel quartiere in materia di PC, accessori ufficio e assistenza tecnica su Pc, Server, Stampanti e Cellulari.

Come è nata e come si evoluta l’azienda?

In origine eravamo concessionari Olivetti, una grande impresa italiana. Olivetti produsse la prima macchina per scrivere elettronica a livello mondiale ed il primo PC Europeo. Negli anni ’80, accelerò lo sviluppo dell’informatica e dei sistemi.

Quando abbiamo aperto a Colli Aniene, ero poco più di un adolescente, abbiamo iniziato la vendita e l’assistenza dei programmi di contabilità che proseguiamo ancora oggi con il marchio Zucchetti, siamo stati anche qualche anno un franchising di informatica ma, fondando una nuova società, ho preferito essere libero da qualsiasi vincolo, per adeguarmi velocemente ai cambiamenti ed alle nuove esigenze.

E, dopo l’esperienza Olivetti?

Lasciata Olivetti abbiamo avviato una nuova attività più orientata al privato. Ricordo i primi clienti che ci chiedevano joystick, giochi, ed accessori che non avevamo mai venduto, avendo trattato sempre prodotti professionali per grandi aziende od enti pubblici. Ricordo ancora i primi computer M24, i monitor a fosfori verdi, ormai tutti pezzi da museo. Quelle richieste hanno stimolato la ricerca di prodotti sempre adeguati alle esigenze della clientela. In tutti questi anni ho tenuto sempre d’occhio l’evoluzione continua dell’elettronica. Oggi la nostra specializzazione è nella vendita di prodotti informatici: computer, tablet, monitor, stampanti, materiale di consumo come: cartucce, toner, cavi adattatori e molto altro. Il nostro punto di forza è l’assistenza tecnica su notebook, computer, stampanti. Sempre per stare al passo con i tempi da 6 anni abbiamo implementato con aggiornamenti e riparazioni su smartphone, tablet e tutti i prodotti Apple.

Ho notato che tenete sempre molto aggiornato il vostro profilo Facebook?

Non se ne può fare a meno sia per annunciare nuovi prodotti che per fornire utili consigli. Ad esempio su come proteggere il proprio smartphone o tablet con opportune pellicole anti graffio, trasparenti e anti rottura. Oppure promuovendo un mouse ergonomico verticale wireless con 5 pulsanti e rotella di scorrimento, che consente di lavorare comodamente e previene molti sintomi comuni di stress correlato all’utilizzo della mano sul mouse. Sempre su Facebook sproniamo i nostri clienti a sostituire o eseguire l’upgrade del proprio computer, per renderlo più potente ed efficiente, magari aggiornandolo con nuove RAM e nuovi HD allo Stato Solido, per fare questo possiamo prendere un appuntamento per evitare attese inutili, oppure si può passare in negozio per chiederci informazioni sulla migliore configurazione adatta alle proprie esigenze. Ora per esempio stiamo trattando anche i cellulari per anziani (la linea senior) semplici da usare, con tutte le funzioni necessarie, moderni e molto affidabili.

Le ragioni e il segreto del successo della ditta’

Abbiamo sempre privilegiato mantenere un buon livello di professionalità e non scendere a compromessi sulla qualità dei prodotti.

Come ricorda il quartiere al momento della fondazione della ditta (solo alcune notazioni e descrizione per tratti di come lo stesso si è evoluto)

Quando abbiamo iniziato ad operare in Via D’Onofrio era un deserto. C’era qualche negozio, ma hanno cambiato piuttosto rapidamente, a favorire la nostra attività è stata la presenza di molti uffici.

A proposito dei comportamenti dei clienti cosa può dirci?

Abbiamo clienti molto aggiornati ed informati ma in qualche caso, un pò distratti, che chiedono una cartuccia senza specificare nulla, alla nostra richiesta “quale” rispondono “simpaticamente”: quella che prendo sempre! Chiaramente sono clienti che frequentano il nostro negozio da molti anni, ma è impossibile ricordare il modello della stampante di ogni cliente, per semplificare, abbiamo stampato bigliettini da visita con promemoria.

Cosa si dovrebbe fare oggi nell’ambito commerciale e nel quartiere?

Andrebbe risistemata Via D’Onofrio soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione dei parcheggi ed una adeguata illuminazione. Occorrerebbe organizzare iniziative e micro eventi da promuovere in prossimità dei negozi.