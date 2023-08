Amoroma in memoria di Antonio Perelli

Il 13 settembre 2023 alle ore 21, in via Bruno Cirino 5, al Teatro Tor Bella Monaca, Maria Chiara Forbicioni e Henos Palmisano presentano uno spettacolo in memoria dell’indimenticabile animatore culturale Antonio Perelli.

Cantano: Monica Cucca, Maria Chiara Forbicioni e Valerio Serraiocco.

Al pianoforte Marco Marini. Con il Coro DivCiDiv

Partecipazione straordinaria di Loredana Martinez

Tecnico audio e luci Antonio Nastasi.

Regia di Henos Palmisano

Prenotazione obbligatoria

tel. 2010579