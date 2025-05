Il 4 giugno alle ore 18 nella Sala Falconi in largo Nino Franchellucci 69 (accesso in via E. D’Onofrio 62) si terrà la presentazione del libro “Angelo Nero” di Claudio Signorini.

Relatori l’assessore capitolino Sabrina Alfonsi e l’assessore del IV Municipio Federica Desideri.

Modera Marco Picozza

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.