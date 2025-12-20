Anzio, arrestato 58enne per spaccio nel quartiere Europa: sequestrata cocaina e crack

Un mirato servizio dei Carabinieri della Stazione di Anzio ha portato all’arresto di un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è avvenuto nel quartiere Europa, dove i militari avevano notato un insolito via vai nei pressi della sua abitazione.

I Carabinieri hanno avviato un servizio di osservazione discreta, durante il quale è stato controllato un giovane sospetto acquirente a piedi.

Il ragazzo, trovato in possesso di una dose di hashish da 0,55 grammi, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Successivamente i militari hanno fatto ingresso nell’abitazione dell’uomo, dove hanno scoperto un vero e proprio deposito di droga. Complessivamente, sono stati sequestrati 227 grammi di cocaina, in parte già confezionata in dosi pronte per lo spaccio, 68 grammi di crack suddivisi in 227 singole dosi e 2 grammi di hashish. Rinvenuto anche materiale vario utilizzato per il confezionamento delle sostanze.

L’uomo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Anzio, in attesa del rito direttissimo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.