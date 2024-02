Anzio: Lite di lavoro finisce a coltellate, grave un 58enne

Momenti di paura nella giornata di ieri, Martedì 21 Febbraio 2024, in via del Melograno ad Anzio. Dove sono volate alcune coltellate alla schiena al termine di una furibonda lite scoppiata per motivi di lavoro all’interno dell’area di una ditta specializzata negli interventi di autospurgo. Vittima dell’aggressione un uomo dell’età di 58 anni che è stato ferito da un collega datosi alla fuga e attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.

Sul posto, avvertiti da una segnalazione giunta al numero telefonico di emergenza 112 sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale che hanno avviato una serie di indagini coordinate della Procura della Repubblica di Velletri per catturare il fuggitivo.

Il 58enne è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto e, viste le sue gravi condizioni, trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata ma in condizioni che sino a questo momento sarebbero stabili. Stando ai primi accertamenti sembrerebbe che la lite sia scaturita per ragioni connesse all’attività professionale dei due.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati