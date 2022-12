Aperte le iscrizioni alla Corsa del Ricordo di Roma

Dopo il grande successo dell’edizione 2022 la Corsa del Ricordo, che per motivi legati alla pandemia si è svolta lo scorso 30 ottobre, tornerà a Roma, dove la manifestazione organizzata da Asi è nata, a corrersi il prossimo 5 febbraio 2023, nella domenica più vicina al 10 febbraio, nel quadro degli eventi previsti in occasione del Giorno del Ricordo.

Nella Capitale la Corsa del Ricordo festeggerà la sua decima edizione, un traguardo importante che fa gonfiare il petto ad ASI e ai suoi partner storici, primo fra tutti l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Negli anni la risonanza mediatica raggiunta della manifestazione è riuscita ad evidenziare, in maniera sempre crescente, attraverso lo sport, le tematiche legate alla tragedia delle foibe e dell’esodo delle popolazioni italiane da Fiume, dall’Istria e dalla Dalmazia nel secondo dopoguerra, svolgendo una funzione culturale e di risveglio delle coscienze di grandissima rilevanza.

La gara si svolgerà, come tradizione, sull’ormai consolidato e competitivo percorso di 10 km. che si snoda nel cuore del quartiere Giuliano-Dalmata, attraversando la Città Militare della Cecchignola, con partenza ed arrivo in via Oscar Senigaglia dove è posta la stele dedicata ai 300 mila esuli. Il via alle 9.30. Nel contesto della Corsa del Ricordo anche nel 2023, per onorare uno dei più grandi campioni dello sport italiano, Abdon Pamich, fiumano ed esule, che vinse l’oro Olimpico a Tokyo nel 1964, si volgerà il Trofeo Tokyo 1964 di marcia, riservato appunto ai marciatori che si cimenteranno sulla distanza di 5 chilometri.

LA CORSA DEL RICORDO IL 17 SETTEMBRE 2023 IN ALTRE CINQUE CITTA’ ITALIANE-

La Corsa del Ricordo, dopo la splendida esperienza dello scorso ottobre, continuerà a svolgersi in contemporanea (esclusa Roma) in diverse location, da nord a sud della penisola. A Trieste, Milano e San Vito dei Normanni, che hanno ospitato la manifestazione nel 2022, si aggiungeranno certamente quest’anno anche Novara e Catania, mentre sono in via di definizione accordi con altre città che hanno fatto richiesta di entrare nel circuito. La data scelta da ASI è quella del prossimo 17 settembre, data più prossima al 15 settembre, in cui, nel 1947, divenne operativo il trattato di Parigi firmato il 10 febbraio.

APERTE LE ISCRIZIONI-

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla X Edizione della Corsa Del Ricordo di Roma del prossimo 5 febbraio 2023.

Il costo delle iscrizioni, entro il 15 gennaio 2023 è di € 10,00 (dieci/00) per la gara competitiva con pacco gara e di € 5,00 (cinque/00) per quella non competitiva e per la gara di marcia. Trascorso il termine stabilito, dal 16 gennaio al giorno della chiusura delle iscrizioni, il costo dell’iscrizione per la gara competitiva sarà di € 15.00 (quindici/00). Le iscrizioni alla gara competitiva chiuderanno mercoledì 1° febbraio 2023 e, in via del tutto eccezionale, domenica 5 febbraio fino alle 8.30, con una maggiorazione della quota di iscrizione di 2,00 € per oneri di segreteria.

Ci si potrà iscrivere attraverso la piattaforma ENTERNOW.IT. al seguente link:

https://www.enternow.it/it/ browse/corsa-del-ricordo-roma- 2023