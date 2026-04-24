Appicca il fuoco nell’appartamento dell’ex compagna e filma tutto via whatsapp: fermato 31enne

Non un semplice gesto vandalico, ma un atto carico di violenza e significato intimidatorio.

È quanto accaduto nel quartiere Tiburtino, dove un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, si è introdotto in un appartamento Ater approfittando dell’assenza dell’ex compagna.

Una volta all’interno, ha dato vita a una scena inquietante. Dopo aver cosparso alcuni abiti della donna con liquido infiammabile, ha appiccato il fuoco, trasformando la casa in un teatro di distruzione.

Ma il gesto non si è fermato lì: mentre le fiamme avvolgevano il guardaroba, l’uomo ha ripreso tutto con il cellulare.

Il video è stato poi inviato direttamente alla vittima. Un messaggio esplicito, carico di minaccia, pensato per colpire non solo i beni materiali ma anche la sfera psicologica, in un’escalation di controllo e intimidazione.

Subito dopo l’episodio è scattata la caccia all’uomo. Le indagini, coordinate dalla Polizia Locale di Roma Capitale, si sono sviluppate rapidamente grazie al monitoraggio delle zone abitualmente frequentate dal sospettato.

Dopo ore di ricerche, il 31enne è stato rintracciato nel quartiere della Balduina, dove è stato fermato senza opporre resistenza.

La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Le accuse sono pesanti: incendio doloso, per aver messo a rischio l’intero stabile, e violenza domestica, nell’ambito delle norme a tutela delle vittime di maltrattamenti e atti persecutori.

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