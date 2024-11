Area verde via Marcello Candia, ok della Giunta al progetto

La Giunta capitolina ha approvato la delibera presentata dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, relativa al progetto di fattibilità tecnico economica di riqualificazione dell’area verde di via Marcello Candia, con gli adeguamenti al nuovo Codice degli appalti.

L’intervento, per cui è previsto un investimento complessivo di circa 1,6 mln di euro, è parte del progetto “100 parchi per Roma“, avente come obiettivo il recupero, la connessione e la valorizzazione di 100 parchi e aree verdi della città in 10 anni, rendendoli pienamente fruibili dalla collettività.

In particolare, il progetto riguarda un’area di intervento situata nel Municipio VI e delimitata dalle vie Marcello Candia e Albert Schweitzer sui lati lunghi, via Raul Follerau sul lato corto a sud e dal parcheggio di fronte alla Parrocchia di Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù sul lato nord.

La riqualificazione si concentra su diversi profili:

– il miglioramento della sicurezza degli spazi pubblici;

– l’aumento delle possibilità di attraversamento del parco;

– l’introduzione di aree per nuove attività e l’incremento degli spazi d’ombra per contrastare il fenomeno dell’isola di calore e creare punti di sosta.

Tra gli interventi di complessiva riqualificazione, il progetto prevede:

– l’apertura dell’area verde sul quartiere eliminando le recinzioni;

– l’allestimento di attrezzature per il gioco e le attività sportive;

– la messa a dimora di alberature e superfici a prato;

– la realizzazione di una nuova piazza con punto ristoro sull’area dell’attuale laghetto, di cui è previsto il riempimento;

– interventi di ristrutturazione e ampliamento dell’impianto di illuminazione e dell’impianto di irrigazione, con l’installazione di una cisterna sotterranea e del sistema di raccolta delle acque piovane.

“Questo progetto aggiunge un ulteriore tassello al lavoro che l’amministrazione ha intrapreso con il piano dei 100 parchi. Attraverso la riqualificazione e il recupero di aree oggi trascurate i cittadini potranno fruire di spazi sicuri, accessibili e dotati delle infrastrutture necessarie a garantirne la maggior vivibilità.

Con gli interventi previsti dal progetto approvato l’area verde di via Marcello Candia, attualmente in stato di abbandono e di degrado, sarà completamente riqualificata per essere restituita a quel quadrante della città come nuovo parco accogliente, attrattivo e sicuro” ha dichiarato l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

L’avvio dei lavori è previsto entro l’estate del 2025.

