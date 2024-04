Arriva la nuova segnaletica in piazza Pio Pecchiai ma tutto il resto quando?

Sono armai molti mesi che scriviamo di lamentele da parte dei residenti di Villa De Sanctis sullo stato di degrado e abbandono che sono costretti a sopportare.

Oggi, 12 aprile 2024, neanche il tempo di esultare per la visione degli operai al lavoro per ripristinare la segnaletica stradale in piazza Pio Pecchiai che volgendo lo sguardo al suo interno la frustrazione e il disgusto tornano a farsi sentire con forza e rabbia.

Perché deve essere lasciata a se stessa tra immondizia, erba alta (che sovrasta le panchine) e le erbacce presenti su tutta la rotonda che da anni non vengono tagliate e gli arbusti ormai sono diventati piccoli alberi.

“Altro colpo di genio – sbotta Luciano, nostro affezionato lettore e residente – stanno spostando i bidoni dei rifiuti, di circa 20 metri sempre su piazza Pio Pecchiai altezza civico 12/14. Dove erano non davano fastidio alle abitazioni, dove li stanno spostando invece ci sono abitazioni! Iniziativa geniale mi domando ma conoscono la zona?

La foto di seguito invece è stata scattata da Franco D’Angeli il 24 marzo 2024 e testimonia di come la panchina della piazza “faccia accomodare” solo le erbacce.

