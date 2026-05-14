Assalto notturno in via Licia: sirene dei Carabinieri mettono in fuga la banda dei gioielli

Colpo fallito nella notte nel quartiere San Giovanni, dove una banda di ladri ha tentato di assaltare una gioielleria di via Licia senza però riuscire a portare via nulla.

A mettere in fuga i malviventi sarebbe stato il rapido intervento dei Carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti dopo l’allarme scattato poco prima delle quattro del mattino.

Secondo una prima ricostruzione, i militari della Stazione Roma San Giovanni sono intervenuti immediatamente insieme alle pattuglie del Nucleo Radiomobile, raggiungendo la zona mentre il tentativo di furto era ancora in corso.

Il suono delle sirene e la presenza ravvicinata delle auto dell’Arma avrebbero spinto i banditi ad abbandonare il colpo e a fuggire precipitosamente a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

Quando i carabinieri e il proprietario della gioielleria sono entrati nell’attività commerciale, hanno trovato segni del tentato assalto ma nessun ammanco. I ladri, infatti, non sarebbero riusciti a impossessarsi di gioielli o preziosi prima della fuga.

Ora gli investigatori stanno lavorando per identificare i componenti della banda. Fondamentale potrebbe rivelarsi l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, già acquisite dai militari.

Gli accertamenti proseguono anche per ricostruire le modalità del tentato colpo e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti negli ultimi mesi nella Capitale.

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