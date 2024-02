Atalanta-Lazio 3-1: Immobile non basta, De Ketelaere e Pasalic affondano i biancocelesti

Dopo cinque risultati utili consecutivi si ferma la striscia della Lazio nel 23° turno di Serie A. I biancocelesti crollano contro un Atalanta sempre più schiacciasassi in casa con la sesta vittoria di fila al Gewiss Stadium. Ora la squadra di Gasperini può tornare a sorridere essendo quarta in classifica di campionato con 39 punti.

Il riassunto della partita tra Atalanta e Lazio:

La formazione di Gasperini appare più propositiva, sin dai primi minuti, rispetto ai biancocelesti. La prima occasione, però, è della squadra di Sarri, che sfiora subito il gol con Felipe Anderson. La partita si sblocca al 16′ minuto di gioco, con Pasalic che porta avanti i padroni di casa battendo Provedel con un tiro al volo su sponda aerea di Scalvini. L’Atalanta riesce poi anche a raddoppiare, trovando la rete del 2-0 con il rigore assegnato per un fallo di mano di Marusic e trasformato da De Ketelaere. Prima dell’intervallo, inoltre, bergamaschi vicinissimi alla terza rete con la traversa colpita da Holm. Lazio invece più aggressiva nel secondo tempo, con l’obiettivo di riaprire la partita. Gli ospiti si rendono pericolosi in un paio di occasioni (specialmente con Isaksen al 52′) ma non riescono a trovare la via della rete. Al 76′, dopo diversi cambi, i nerazzuri chiudono l’incontro con il tris: De Ketelaere, in azione di contropiede, rientra dalla fascia destra e infila Provedel con il mancino sul primo palo, trovando la doppietta personale. Poi, nel finale, arriva il gol di Immobile su calcio di rigore per il definitivo 3-1.