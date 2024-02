Atalanta-Lazio: Zaccagni ancora out, spazio a Felipe Anderson

Torna in campo la 23ª giornata di Serie A 2023/24. E lo fa in grande stile con un big match che vede protagoniste due grandi squadre: Atalanta-Lazio, la partita si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo, Domenica 4 Febbraio 2024, alle ore 18:00. I biancocelesti sono rimasta imbattuti in cinque delle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A (3V, 2N), dopo che non aveva raccolto i tre punti in nessuna delle sette gare precedenti contro la Dea nella competizione.

Le ultime in casa delle due squadre, tra Atalanta e Lazio: Per la sfida di domenica tra Atalanta e Lazio, Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Mattia Zaccagni. L’esterno offensivo non ha ancora recuperato dal problema all’alluce del piede. Il suo posto sarà probabilmente occupato da Felipe Anderson che per l’occasione si sposterà sulla sinistra, mentre a destra spazio ancora a Isaksen. Al centro, scontato il turno di squalifica, è pronto a riprendersi la maglia da titolare Ciro Immobile. Resterà invece in dubbio fino all’ultimo Teun Koopmeiners per la squadra di Gasperini. Il centrocampista mancino dell’Atalanta ha già saltato l’Udinese per il taglio al malleolo mediale sinistro riportato nella partitella di due mercoledì fa.

PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos , Isaksen. All. Sarri

Dove vedere la partita tra Atalanta e Lazio:

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.