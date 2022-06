Atleticom We Run Rome, si corre il 18 giugno 2022

L’evento è organizzato dall’Atleticom ASD. La manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km, svolge sotto l’egida della FIDAL, inserito nel calendario nazionale e insignito del riconoscimento di FIDAL Silver Label. Gode dei patrocini del CONI, Sport e Salute, di Roma Capitale e della Regione Lazio.

L’evento è organizzato in ottemperanza e nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti riguardo il contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19, diramate dagli organi competenti e definiti dalla FIDAL in collaborazione con il Ministero della Salute.

La partenza dell’Atleticom We Run Rome è strutturata a “Onde”, ciascuna onda, come da indicazioni del protocollo federale, sarà composta da massimo 2000 atleti o diversamente, in ottemperanza alle regole vigenti. Ognuna delle partenze sarà scadenzata predisponendo un adeguato intervallo temporale tra ognuna. La classifica viene stilata in base al Real Time, quindi sul tempo effettivo impiegato dall’attraversamento della linea di partenza a quella di arrivo.

Il Comitato Organizzatore provvederà a potenziare l’illuminazione nei segmenti del percorso in cui è presente una scarsa illuminazione, al fine di salvaguardare la sicurezza degli atleti in gara. Altresì si evidenzia che il percorso di gara è illuminato dai lampioni pubblici tuttavia sarà potenziato il tragitto tra il Belvedere del Pincio e Piazza delle Canestre .

RITROVO: è fissato per sabato 18 Giugno 2022 alle ore 18:00 presso via dei Fori Imperiali a Roma. La partenza della gara sarà data in via dei Fori Imperiali alle ore 21:30.

RITIRO PETTORALE PER GLI ATLETI SINGOLI: Potranno essere ritirati per gli iscritti singoli residenti a Roma e non da venerdì 17 a sabato 18 Giugno presso via dei Fori Imperiali (lato mercati traianei), con i seguenti orari: – Venerdì 17 Giugno con orario dalle 10.00 alle 20:00

– Sabato 18 Giugno con orario dalle 10:00 alle 20:30

RITIRO PETTORALE PER LE SOCIETA’: Il ritiro per le società è programmato per le giornate del 17 e 18 giugno su prenotazione, con orario dalle 10.00 alle 20.00

Ogni società che ha inviato una propria lista iscritti, dovrà segnalare un proprio referente che ritirerà i pettorali e pacchi gara per tutto il team.

E’ consigliabile, al fine di agevolare il ritiro, di fissare un appuntamento inviando una email a werunrome@atleticom.it

Il pettorale e il pacco gara non potranno essere ritirati individualmente da parte di atleti che fanno parte di società che hanno effettuato la propria iscrizione in maniera cumulativa.

Per sabato 18 giugno dalle ore 18.00 fino alle 20.30 daremo priorità di ritiro ai residenti fuori Roma e ai partecipati stranieri, pertanto invitiamo tutti i romani a ritirare il proprio pettorale per tempo. Il ritiro per le società è programmato per le giornate del 17 e 18 giugno su prenotazione, con orario dalle 10.00 alle 20.00

PARTENZA GARE: Le partenze saranno strutturate a “Onde” con una capienza massima di 2000 atleti, ognuna delle partenze sarà scadenzata predisponendo un adeguato intervallo temporale tra ognuna e con un distanziamento fisico tra ogni atleta. Le partenze si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme di minimizzazione del rischio: nelle fasi prima della partenza tutti gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la propria mascherina protettiva che dovrà essere indossata per i primi 500 m di gara, successivamente potranno toglierla e preferibilmente non gettarla e conservarla durante la corsa.

La prima partenza sarà data in via dei Fori Imperiali alle ore 21:30. Prima Onda ore 21:30 (Monti – Trevi – Colonna – Campo Marzio – Ponte – Parione – Regola – Sant’Eustachio) Seconda Onda ore 21:35 (Pigna – Campitelli – Sant’Angelo – Ripa – Trastevere – Borgo – Equilino) Terza Onda ore 21:40 (Ludovisi – Castro Pretorio – Celio – Testaccio – San Saba – Prati)

Il tempo massimo per completare la gara è di 90′, dopo tale orario non è garantito l’ulteriore blocco del traffico.

PREMI INDIVIDUALI : Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne della prova competitiva. Saranno inoltre premiati per la prova agonistica i primi 3 classificati di ogni categoria prevista dalla FIDAL. Dalle premiazioni di categoria sono esclusi i primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica assoluta.

I premi di categoria prevedono: I° Classificato di ogni categoria vince un buono sconto del 100% per la XI edizione della We Run Rome 2022 – II° Classificato di ogni categoria vince un buono sconto del 50% per la XI edizione della We Run Rome 2022 – III° Classificato di ogni categoria vince un buono sconto del 25% per la XI edizione della We Run Rome 2022

Per la determinazione della classifica finale verrà considerato il Real Time, ovvero il tempo effettivo impiegato dall’attraversamento della linea di partenza a quella di arrivo.

Non sono previste le premiazioni per le gare non competitiva.

PALIO DI ROMA:Novità assoluta di questa Edizione è il Palio di Roma. Una sfida tra tutti i Rioni in gara, che nasce come un omaggio alla città di Roma in occasione del centenario dalla consacrazione capitolina dei famosi “Rioni” romani.

A decretare il Rione vincitore della speciale classifica saranno le seguenti discriminanti: La somma dei migliori 10 risultati cronometrici maschili e femminili di ogni Rione. Minore sarà il crono complessivo totalizzato e più il Rione scalerà la speciale classifica. Maggiore sarà il numero di componenti femminili all’interno di uno stesso Rione e maggiore sarà il bonus assegnato al Rione. Tale bonus andrà a ridurre il tempo complessivo totalizzato dal Rione e quindi decretare la classifica finale.

PREMIAZIONI: Per motivi di sicurezza, al fine di non creare assembramenti e ottemperare alle disposizioni del protocollo FIDAL, le premiazioni verranno svolte in forma ridotta, premiando solamente i primi 3 uomini e 3 donne che avranno stabilito i migliori risultati cronometrici.

Non si svolgeranno le premiazioni di categoria, i relativi buoni sconto verranno inviati direttamente nei giorni seguenti all’evento agli indirizzi mail dei vincitori. Non sono previste premiazioni per le prove non competitive.

PREMIAZIONI ASSOLUTI: Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne giunti al traguardo della prova competitiva con i seguenti premi in denaro:

CLASSIFICA GENERALE MASCHILE:

1° classificato € 150,00

2° classificato € 100,00

3°classificato € 50,00

CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE:

1° classificato € 150,00

2° classificato € 100,00

3° classificato € 50,00

CLASSIFICA ITALIANI MASCHILE:

1° classificato € 80,00

2° classificato € 50,00

3° classificato € 30,00

CLASSIFICA ITALIANI FEMMINILE:

1° classificato € 80,00

2° classificato € 50,00

3° classificato € 30,00

L’erogazione dei premi in denaro saranno corrisposti entro 90 giorni dalla data della manifestazione. Per l’assegnazione del montepremi si prenderà in considerazione il Real Time. Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di “Runcard”, “Runcard EPS”.

PREMI DI SOCIETÀ: Saranno premiate le prime 5 società classificate sulla base del numero di arrivati (della prova competitiva) giunti al traguardo, con un minimo di 30 partecipanti. La somma degli atleti giunti al traguardo determinerà la classifica finale.

Potranno accedere ai premi di società solamente ed esclusivamente le associazioni sportive che abbiano partecipato in maniera attiva alla manifestazione inviando la propria lista iscritti.

I premi di società sono così ripartiti:

Classificata € 300,00

Classificata € 250,00

Classificata € 200,00

Classificata € 150,00

Classificata € 100,00

I relativi premi in denaro saranno consegnati entro 90 giorni dalla data dell’evento.

PERCORSO GARA COMPETITIVA E NON KM 10: Via dei Fori Imperiali, Piazza Venezia, Via del Corso, Largo Chigi, Via del Tritone, Largo del Tritone, Via Due Macelli, Piazza di Spagna, Via del Babuino, Piazza del Popolo, Viale Gabriele D’Annunzio, Viale Adamo Mickievicz, Viale dell’Obelisco, Piazza Bucarest, Viale dell’Obelisco, Piazzale dei Martiri, Viale delle Magnolie, Piazzale delle Canestre, Viale San Paolo del Brasile, Piazzale Brasile, Largo Federico Fellini, Via Vittorio Veneto, Piazza Barberini, Via del Tritone, Largo del Tritone, Via del Traforo, Via Milano, Via Nazionale, Largo Magnanapoli, Via Quattro Novembre, Via Cesare Battisti, Piazza Venezia, Piazza D’Ara Coeli, Via del Teatro di Marcello, Via Luigi Petroselli, Piazza Bocca della Verità, Via dei Cerchi, Piazza di Porta Capena, Via di San Gregorio, Via Celio Vibenna, Piazza del Colosseo, Via dei Fori Imperiali (percorso in attesa di approvazione da Roma Capitale).

PERCORSO GARA NON COMPETITIVA KM 5: Via dei Fori Imperiali, Piazza Venezia, Via del Corso, Largo Chigi, Via del Tritone, Largo del Tritone, Via del Traforo, Via Milano, Via Nazionale, Largo Magnanapoli, Via Quattro Novembre, Via Cesare Battisti, Piazza Venezia, Piazza D’Ara Coeli, Via del Teatro di Marcello, Via Luigi Petroselli, Piazza Bocca della Verità, Via dei Cerchi, Piazza di Porta Capena, Via di San Gregorio, Via Celio Vibenna, Piazza del Colosseo, Via dei Fori Imperiali (percorso in attesa di approvazione da Roma Capitale).

RISTORI : Per la prova di Km 10 competitiva un ristoro all’arrivo.

DEPOSITO BORSE E SPOGLIATOIO: Presso il villaggio dell’Atleticom We Run Rome saranno predisposti appositi stand in cui poter lasciare i propri effetti personali, ci raccomandiamo di non depositare nei medesimi oggetti di valore.

Saranno presenti due tende, uno per le donne e uno per gli uomini, adibiti a spogliatoi.

SERVIZIO SANITARIO: I presidi sanitari saranno disposti lungo tutto il percorso della gara e all’arrivo.

PETTORALI– REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARA NON COMPETITIVA: La manifestazione a carattere ludico motorio prevede due prove non agonistiche, rispettivamente sulle distanze di 10 km e 5 km. Per la prova non agonistica da 10 km, potranno iscriversi tutti coloro che avranno compiuto 14 anni alla data dell’evento. Per la prova non agonistica da 5 Km non ci sono limiti di età.