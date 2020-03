Attività e appuntamenti digitali per bambini e ragazzi di Roma

Il Comune di Roma, aderendo alla campagna #iorestoacasa, prosegue le attività su web e social con il programma #laculturaincasa.

Da oggi con #laculturaincasaKIDS si raccontano le attività e gli appuntamenti digital per bambini e ragazzi, per tutta Italia, in questo periodo. Questi alcuni dei contenuti web e social dedicati ai più giovani disponibili da oggi, mercoledì 25, fino al 31 marzo.

I canali social @culturaaroma daranno regolarmente aggiornamenti quotidiani con hashtag #laculturaincasaKIDS, oltre a quello generale della campagna #laculturaincasa.

Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha indetto il contest #Un mondo scomparso promosso dal Museo di Casal de’ Pazzi nell’ambito dell’iniziativa Io resto a casa e disegno il pleistocene: bambini e ragazzi potranno cimentarsi in un gioco alla scoperta dell’età pleistocenica e concorrere alla vincita di un libro dedicato alla preistoria attraverso il contest. Basterà rappresentare, con l’aiuto della fantasia e anche degli adulti, il mondo come era 200.000 anni fa e inviare i disegni entro domenica 29 marzo via e-mail all’indirizzo info@museocasaldepazzi.it oppure postarli sulla pagina Facebook del Museo, dove è pubblicato il regolamento completo del gioco. Tutti i disegni saranno pubblicati e lunedì 30 marzo sarà proclamato vincitore chi avrà ricevuto più “like”. Sulla pagina Facebook del Museo ci sono tanti suggerimenti per stimolare la creatività dei più piccoli: immagini, elenchi di piante e animali che erano presenti all’epoca e degli oggetti usati dagli uomini di allora, gli Uomini di Neanderthal.

Ogni settimana sul sito www.palazzoesposizioni.it si troveranno consigli di lettura, spunti per laboratori e attività da fare in casa e condividere anche a distanza con amici e parenti. L’obiettivo è quello di esercitare uno sguardo critico sul mondo perché anche dalla propria camera si può continuare a viaggiare con un bel libro tra le mani o sperimentare la propria creatività con i materiali a disposizione. Mercoledì 25 marzo alle 10.00 per i più piccoli il laboratorio didattico sull’udito: un kit di attività pratiche per esplorare uno dei cinque sensi. Scaricabile dal sito.

Sul sito www.santacecilia.it/onlineforkids appuntamenti per bambini e ragazzi che vogliono divertirsi avvicinandosi al mondo della musica. Collegandosi periodicamente alla nuova sezione del sito, gli aspiranti musicisti troveranno pillole di pochi minuti registrate e montate per l’occasione, con attività musicali da fare a casa, materiale per lo studio della musica, tutorial e una piccola fiaba visibile a tutti. Sono online i tutorial Amici Ritmi (link AMICI RITMI) dove – attraverso la scoperta delle note e del ritmo – cuore pulsante della musica e utilizzando coperchi, mestoli o cucchiai – la prof. De Mariassevich accompagnerà i piccoli in una breve esecuzione della Marcia di Radetzky di Strauss. E poi ancora altri giochi musicali con il Maestro Di Carlo cantiamo e Lastoriadellenote, per citarne alcuni.

Sui canali social (Facebook, Instagram e YouTube) del Teatro di Roma un gioco di ombre, il suono di un carillon e tutti pronti ad alzare il volume del pc per ascoltare le Fiabe della buonanotte in programma mercoledì 25, venerdì 27 e domenica 29 sempre alle 21 a cura di teatrodelleapparizioni una a sera, sempre diversa. Un ciclo di favole serali, ideato e curato da Fabrizio Pallara, con il sostegno del Teatro di Roma e del CSS di Udine per allenare il cuore all’ascolto. Per gli utenti più grandi, domenica 11 marzo (alle ore 11), il Laboratorio Integrato Piero Gabrielli dà appuntamento sui social con esercizi e giochi di teatro in pillole, mentre prosegue l’attività legata al tutorial per la creazione della canzone Chiuso dentro casa, che coinvolge i ragazzi con e senza disabilità nella realizzazione del testo e di un video-clip; non si ferma l’impegno del Gabrielli a tenere coesa e in connessione la comunità dei suoi ragazzi per continuare, anche se costretti a distanza, a sentirsi coinvolti nell’esperienza scenica e teatrale.

Technotown, lo spazio dedicato alla creatività e alla scienza, prosegue le sfide creative, ludiche e scientifiche a distanza con Techno@Home, l’iniziativa dedicata a bambini, ragazzi e famiglie. Ogni giorno bambini e ragazzi, amici, nonni e famiglie potranno divertirsi cimentandosi in nuove sfide, utilizzando gli oggetti che hanno in casa e mettendo in gioco la propria fantasia, logica e creatività. In programma le sfide: appuntamento il martedì con Invenzioni, Tecnologie, opere d’arte; il mercoledì con Paesaggi Sonori; il giovedì Asciugamani d’Autore; il venerdì LegoCreations ed infine il sabato LenzuoloStyle. Si può partecipare singolarmente o in squadre. Tutti le info, il calendario giornaliero delle sfide e la classifica attuale della Hall of Fame sul sito www.technotown.it.

Biblioteche di Roma dedica tante attività in rete ai bambini attraverso i propri canali social Facebook, Instagram. I laboratori, le letture e altre attività traslocano in uno spazio virtuale libero e aperto a tutti. Tra le tante iniziative, il servizio Intercultura delle Biblioteche propone in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, Favole al telefonino con le Mamme Narranti di Andrea Satta, progetto del pediatra e cantante dei Tetes de Bois. Una narrazione collettiva fatta dai racconti delle mamme e dei papà che vogliono condividere, attraverso la realizzazione di un breve video con il telefonino, la fiaba con cui si addormentavano da piccoli. E’ previsto un appuntamento al giorno, con qualche bella sorpresa e lettori d’eccezione come Furio Colombo. Per partecipare è necessario registrare un video orizzontale con la propria favola preferita e scrivere alla pagina https://www.facebook.com/andreasattapaginaufficiale/ o https://www.facebook.com/mammenarranti/chiedendo la pubblicazione sulla pagina Fb di Mamme narranti e sul canale youtube https://bit.ly/38ZuOZo. Va indicato il proprio nome, il titolo della storia e anche l’eventuale dedica e autorizzazione al trattamento dei dati personali per questa finalità.

Per chi vuole conoscere il meglio della letteratura per bambini e ragazzi può, invece, consultare online il catalogo 2020 Scelte di Classe-Leggere in Circolo.

Il volume è sfogliabile sul portale www.issuu.com e raggiungibile tramite link dai siti Bibliotu, Cepell, Aib, Scelte di Classe e Cinema e scuola. Il catalogo è una raccolta ragionata che comprende 25 titoli divisi in 5 fasce di età (dai 3 ai 16 anni), selezionati da un comitato di qualità formato da insegnanti, bibliotecari, librai ed educatori.

C’è, inoltre, spazio online per visite virtuali, come ad esempio per la rubrica Le mostre dove sarà possibile vedere il documentario girato nelle biblioteche Laurentina e Flaminia sui disegni e le suggestioni dell’illustratrice Daniela Pareschi, protagonisti delle sue opere sono “animali ottimisti”, buffi, simpatici e colorati.

Inoltre, dopo il successo della campagna #allenatiacasa, lanciata già dal 18 marzo scorso sulla pagina facebook dell’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Daniele Frongia, l’intento è di proseguire con una specifica call per i contributi di allenamenti e attività rivolte ai bambini. Invitiamo pertanto a inviare la segnalazione di video tutorial, aperti e fruibili da tutti, tramite un messaggio privato o lasciando un commento al post: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2631295427155194&id=1619218678362879. L’iniziativa social #allenatiacasa, è nata con l’intento di invitare il più ampio pubblico a restare a casa e ad evitare rischi per la propria e altrui salute, dando risalto alle tantissime iniziative di video tutorial gratuiti che molti impianti sportivi di Roma hanno autonomamente messo a disposizione sui propri canali social.

