Battaglia (PD): “Bene bonifica Parco Centocelle, ora lavoro su quadrante Cinecittà”

“L’avvio della bonifica di alcune aree del Parco di Centocelle è un’ottima notizia per la città. Ringrazio il sindaco Gualtieri, l’assessora Alfonsi, la commissione capitolina Ambiente per aver avviato questa importante operazione ambientale. Ora bisogna continuare a lavorare per completare tutta la realizzazione del Parco, acquisendo al patrimonio anche aree strategiche e indispensabili dello stesso affinché il progetto di riqualificazione e valorizzazione comprenda anche il versante di Cinecittà e di Don Bosco nel VII Municipio”.

Lo afferma la consigliera capitolina Erica Battaglia del Pd.

“Dopo anni di abbandono – conclude – abbiamo il dovere di restituire ai residente la fruibilità di un parco archeologico e naturalistico che coinvolga i quartieri più densamente abitati della città”.

