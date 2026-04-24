Benvenuta Primavera: il IV Municipio celebra l’arte e la socialità all’Istituto Minerva

Si è svolta il 22 aprile 2026, la cerimonia conclusiva di Benvenuta Primavera, presso l’ospitale teatro dell’Istituto Minerva in viale Battista Bardanzellu 83.

La gradita novità di quest’anno è stata la presenza del presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti e con lui della vice presidente Annarita Leobruni, dell’assessore Sport e cultura Maurizio Rossi e del consigliere municipale Ruggiero Piccolo.

Il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti ha salutato gli organizzatori, gli artisti e le associazioni presenti all’incontro elogiando sia l’evento di Benvenuta Primavera che di L’Arte del Portico che da tanti anni conferiscono lustro al IV Municipio e aprono spazi di socialità, di cultura e sport non solo per il quartiere di ma anche per l’intero Municipio.

È seguita la Premiazione di Benvenuta Primavera con, in regia, la straordinaria organizzatrice Linda Di Domenica e la partecipazione del fondatore Luigi Polito, di Giuseppe Casalini (ideatore della panchina ParlAscolta) e di Valentina Piemonte direttrice dell’Istituto Minerva che ha ospitato l’incontro festoso.

Claudio Polito ha tenuto a ringraziare tutti i partecipanti ed ha rivolto un plauso particolare alla presidente Linda per il modo signorile e perfetto con il quale sta portando avanti l’organizzazione di questa bella e storica iniziativa, supportata da uno staff efficientissimo.

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