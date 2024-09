Bevono gratis e aggrediscono il proprietario: arrestati due romeni su via Nomentana

Due uomini romeni, rispettivamente di 32 e 39 anni, hanno scatenato il caos in un minimarket di via Nomentana Nuova la sera del 4 settembre.

Decisi a bere alcolici senza sborsare un centesimo, si sono scontrati con il titolare dell’attività, che ha tentato di fermarli. La risposta? Schiaffi e violenza.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due hanno consumato le bevande alcoliche, poi hanno provato a prendere altre bottiglie senza alcuna intenzione di pagare.

Il proprietario non ci ha pensato due volte: ha cercato di bloccarli. Ma i due, invece di andarsene, lo hanno aggredito.

Allertati dal caos, i militari delle stazioni Roma Viale Libia e Roma Piazza Bologna sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato i due uomini, senza fissa dimora e domiciliati in una baraccopoli di via di Pietralata. Ora devono rispondere di rapina e sono stati portati in caserma per gli accertamenti.

Una serata di ordinaria follia, terminata con l’intervento tempestivo dell’Arma e l’arresto dei responsabili.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙