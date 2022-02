Binari killer, urge intervento di manutenzione su percorso tranvia a Centocelle

Sono state talmente tante le segnalazioni sull’ammaloramento della sede stradale di via Giacomo Bresadola, via dei Castani e dei Frassini, percorse dai binari della rete tranviaria Atac verso Centocelle e piazza dei Gerani, che non potevamo non andare a vedere, filmare e fotografare.

Abbiamo trovato le strade decisamente pericolose, con avvallamenti dell’asfalto e ampie fessure tra i binari e l’asfalto. Una situazione che costituisce un serio pericolo per l’incolumità di ciclisti e motociclisti ed anche per gli automobilisti.

Dopo questa nostra segnalazione ci aspettiamo che, come già avvenuto in passato, dal Municipio venga fuori una richiesta ad Atac affinché le strade indicate siano messe bene in manutenzione al più presto e questo al fine di evitare danni a persone e cose.

Una breve Diretta VIdeo

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=282101497377540