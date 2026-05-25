“Birra e Salsicce” a Tor Sapienza in walkabout

Dal Museo-Archivio Storico Birra Peroni (Via Renato Birolli 8) sabato 30 maggio ore 11, nell’ambito di IPER-Festival delle Periferie, si terrà il walkabout (conversazione radionomade) “Birra e Salsicce” condotto da Carlo Infante – Urban Experience con Daniela Brignone (curatrice dell’Archivio Storico Birra Peroni) e Vincenzo Luciani (Abitare A).

La prima birra in sumero si chiamava sikaru: pane liquido. È con questa suggestione che si esplorerà l’Archivio Storico e Museo Birra Peroni all’interno dell’attuale Stabilimento a Tor Sapienza. Nel museo è rappresentata la storia dell’Azienda attraverso oggetti, immagini e documenti originali che illustrano il legame tra Birra Peroni e la storia del Paese, ascoltando anche alcuni spot che hanno fatto la storia della comunicazione pubblicitaria.

Si attraverserà poi via di Tor Sapienza, ricordando (con Nicola Marcucci, Mimmo Coratella Francesco Genovesi) Michele Testa, capostazione socialista impegnato nella bonifica di questa zona dell’agro romano con una cooperativa agricola che nel 1920 creò i presupposti per la nascita della borgata.

Si arriverà quindi all MAAM (ex Fiorucci azienda produttrice di salumi) con un cicerone d’eccezione: Antonio (Tonino) Orlandi, profondo conoscitore della ditta Fiorucci e autore di un romanzo in cui si rievocano i tempi gloriosi della stessa intitolato Quegli anni dall’alto

Si visiterà il MAAM, il Museo dell’Altro e dell’Altrove, un emblematico “museo abitato” nato per difendere il diritto all’abitare delle persone. Un gesto culturale che ha fatto scudo e vinto la sua battaglia: il Comune di Roma costruirà case popolari per i 68 nuclei familiari che vi risiedono.

Il MAAM rinascerà, dimostrando come una fabbrica di salumi abbandonata possa diventare un innovativo polo culturale.

Ecco perché “birra e salsicce”, la parola d’ordine del film “Totò sceicco”: https://www.youtube.com/watch?v=YyRpf3cu5VA.

Si consiglia di portare auricolari (con il jack piccolo) e per chi ha la possibilità di venire con amici che hanno una seconda auto una buona idea è parcheggiarne una al MAAM per poi tornare alla Peroni e recuperare l’altra.

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