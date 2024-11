Blackout a nord-est di Roma: diverse abitazioni al buio, tecnici al lavoro per risolvere il guasto

Un improvviso blackout ha lasciato al buio diverse zone e migliaia di famiglie nell’area nord-est di Roma.

Dal tardo pomeriggio di domenica 24 novembre, un guasto a una cabina elettrica primaria ha causato l’interruzione di corrente in diversi comuni, tra cui Fonte Nuova, Mentana, Monterotondo, Sant’Angelo Romano e Palombara Sabina.

Tra le zone più colpite spicca Fonte Nuova, dove circa 5.000 utenze sono rimaste senza corrente elettrica. Una situazione definita critica dal sindaco Marco Benedetti, che ha sottolineato l’impatto significativo sulle abitazioni e sulle attività commerciali.

Anche Mentana e alcune aree di Monterotondo hanno subito disagi, con circa 200 utenze coinvolte nella città eretina.

A Palombara Sabina, la società che gestisce la rete elettrica della zona, ha confermato che il problema è stato generato da un malfunzionamento nella cabina primaria, ora in fase di riparazione.

Una situazione simile è stata riscontrata a Sant’Angelo Romano, dove la corrente è stata ripristinata in tarda serata, alleviando i disagi per i residenti.

Il blackout, che ancora oggi interessa circa 1.600 utenze, ha mobilitato immediatamente le squadre tecniche della società energetica.

Gli operatori sono al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile, dando priorità alle zone più colpite.

Nelle zone colpite, il blackout ha causato problemi significativi, lasciando le abitazioni al freddo e al buio, mentre le attività commerciali si sono trovate costrette a chiudere o a gestire difficoltà logistiche legate alla conservazione degli alimenti e all’illuminazione.

Fonte Nuova, in particolare, ha registrato le criticità maggiori, con numerose segnalazioni da parte dei cittadini.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.