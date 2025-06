Blackout e rubinetti a secco: caos tra Ottavia, Cassia e Monte Mario. Due municipi nel buio per ore

Una giornata da incubo per migliaia di romani. Tra ventilatori spenti, frigo inutilizzabili e rubinetti a secco, i residenti dei Municipi XIV e XV si sono ritrovati catapultati in una realtà da terzo mondo: senza luce e senz’acqua, in piena estate.

Il disastro è cominciato nella tarda mattinata di domenica, quando un guasto improvviso alla cabina elettrica della stazione Lucchina, nella zona di Ottavia, ha mandato in tilt l’intero sistema di distribuzione dell’energia.

Un blackout a catena che ha messo in ginocchio ampie zone della Capitale. Il corto circuito ha coinvolto anche le pompe idriche: senza corrente, non hanno potuto garantire la pressione necessaria a far arrivare l’acqua nelle case. E così, oltre al buio, il silenzio dei condizionatori e l’afa nei palazzi, è arrivata anche la sete dei rubinetti asciutti.

Monte Mario, Ottavia, Cassia, e poi ancora Ipogeo degli Ottavi, Trionfale, via Achille Mauri e via Stefano Borgia: un lungo elenco di strade colpite dal guasto. Su Facebook, Instagram, nei gruppi di quartiere e su WhatsApp è partito un tam-tam ininterrotto di segnalazioni, lamentele, richieste di aiuto.

A confermare la portata del problema è stata Acea, che ha diramato una nota ufficiale spiegando:

“A causa di un guasto improvviso presso la cabina elettrica a servizio dell’impianto idrico Ottavia si stanno verificando abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nei Municipi XIV e XV. È stato predisposto un servizio sostitutivo con autobotti presso ospedali e utenze sensibili.”

Le zone colpite? Un’intera fetta di Roma Nord-Ovest: i cap 00135, 00123, 00136, 00138, 00166, 00167, 00168 e 00189, praticamente una città nella città.

Nel pomeriggio, lentamente, la situazione ha iniziato a normalizzarsi. Ma anche in serata alcuni cittadini hanno segnalato nuovi cali di tensione e problemi di pressione idrica.

