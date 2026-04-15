Blitz all’Aurelio: scatta l’operazione “Quartieri Sicuri”. Sequestri nei minimarket e pugno duro contro il degrado

Un quadrante sotto osservazione, passato al setaccio palmo a palmo. Tra controlli, sequestri e sanzioni, si è snodata l’operazione straordinaria della Polizia di Stato che ieri pomeriggio ha interessato l’area dell’Aurelio, da via Boccea a Cornelia, passando per piazza Irnerio e piazza dei Giureconsulti.

Un dispositivo articolato e capillare, coordinato dal XIII Distretto Aurelio, che ha visto impegnati diversi reparti: pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, unità cinofile e ippomontate, Polizia Stradale, insieme alla Polizia Locale di Roma Capitale e al supporto operativo di Asl e Ama.

Un’azione congiunta che ha trasformato il quadrante in una rete di controlli continui, tra verifiche su strada e ispezioni mirate negli esercizi commerciali.

Ed è proprio in questi ultimi che sono emerse le criticità più evidenti. In un minimarket di piazza dei Giureconsulti, i controlli hanno portato al sequestro di circa 33 chili di prodotti scaduti ancora esposti sugli scaffali, con sanzioni a carico del titolare.

Situazioni analoghe sono state riscontrate anche in altri esercizi della zona, dove sono state rilevate irregolarità tali da imporre diffide e interventi di adeguamento.

In via Boccea, anche a seguito delle segnalazioni dei residenti, gli accertamenti hanno fatto emergere un quadro di degrado e mancato rispetto delle norme: qui sono stati sequestrati ulteriori 15 chili di alimenti non idonei alla vendita, accompagnati da sanzioni amministrative.

I controlli hanno riguardato anche i luoghi di aggregazione. In una sala giochi di via Cornelia, gli agenti hanno accertato il funzionamento degli apparecchi oltre l’orario consentito, facendo scattare le sanzioni previste.

Parallelamente, l’attività di presidio del territorio ha interessato l’intero quadrante, con posti di controllo e verifiche lungo le principali direttrici. Il bilancio complessivo parla di 135 persone identificate, di cui 27 con precedenti, e 43 veicoli controllati.

Sul fronte della sicurezza stradale, sono state elevate tre sanzioni per violazioni al Codice della Strada, con il ritiro di una patente e il sequestro di un mezzo.

Non sono mancati interventi anche sul versante degli stupefacenti: un cittadino straniero è stato sanzionato per detenzione per uso personale.

L’operazione ha infine toccato anche le aree più sensibili al degrado urbano, dove bivacchi e consumo di alcol in strada avevano progressivamente alterato l’equilibrio degli spazi pubblici.

Un’azione mirata a ristabilire condizioni di sicurezza e vivibilità, riportando ordine in un quadrante spesso al centro delle segnalazioni dei residenti.

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