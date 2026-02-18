Blitz all’Aurelio: tre arresti e oltre 80 identificati nei controlli straordinari

Un pomeriggio di controlli serrati, pattuglie in strada e verifiche a tappeto. Nel quartiere Aurelio la Polizia di Stato ha messo in campo un servizio straordinario che si è concluso con tre arresti e oltre 80 persone identificate.

L’operazione, coordinata dal XIII Distretto Aurelio, ha interessato in particolare l’area compresa tra circonvallazione Cornelia e via di Boccea, con controlli negli esercizi commerciali e un monitoraggio mirato delle principali zone di aggregazione.

Aggressione alla metro Cornelia: arrestato 31enne

Il primo intervento è scattato nei pressi della fermata “Cornelia” della Linea A della metropolitana di Roma. Una pattuglia impegnata nel presidio dell’area ha interrotto una violenta aggressione ai danni di un cittadino bangladese.

Secondo la ricostruzione degli agenti, un connazionale di 31 anni si sarebbe scagliato contro di lui dopo il rifiuto di consegnargli del denaro. Pugni al volto e alla testa, in un’escalation bloccata sul nascere dall’intervento dei poliziotti.

Per il giovane è scattato l’arresto con l’accusa di tentata rapina aggravata.

Sorpresi a infrangere il vetro di un’auto

Poche ore più tardi, una pattuglia ha intercettato un uomo e una donna italiani mentre si aggiravano con fare sospetto in una delle aree di sosta attenzionate durante il servizio.

Insospettiti dall’andatura lenta del veicolo e da alcune manovre anomale, gli agenti li hanno seguiti fino a coglierli in flagranza mentre infrangevano il vetro di un’auto parcheggiata per introdursi nell’abitacolo.

Bloccati immediatamente, sono stati trovati in possesso di un kit da scasso completo: strumenti frangi-vetro e un dispositivo elettronico “OBD”, utilizzato per collegarsi alla centralina dell’auto e riprogrammare le chiavi di accensione.

Per entrambi sono scattate le manette con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

Controlli anche sul fronte droga

Nel corso delle verifiche, un giovane è stato trovato in possesso di una modesta quantità di hashish. Identificato, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Il dispositivo straordinario rientra nelle strategie condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

