Blitz dei carabinieri da Porta Portese a Marconi: 6 arresti e caccia alle armi in strada

Un massiccio schieramento di pattuglie per bonificare le strade del quadrante compreso tra la stazione Trastevere, via Maragliano e i complessi commerciali limitrofi.

I Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese, supportati dai reparti della Compagnia Competente, hanno attuato ieri un dispositivo straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto” nel quartiere di Porta Portese e nelle aree adiacenti di Marconi e della Gianicolense.

L’operazione, pianificata sulla base delle linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, era mirata al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio di strada e alla prevenzione del degrado urbano.

Il bilancio finale dell’operazione fotografa una pressione investigativa asfissiante sul territorio: 6 persone arrestate, 9 denunciate a piede libero, 240 soggetti identificati e 103 veicoli controllati.

Tra le persone fermate e passate al terminale, ben 95 sono risultate avere precedenti specifici in banca dati, mentre i controlli hanno coinvolto anche 113 cittadini stranieri e 35 minori.

Il market dello “shaboo” e della cocaina: arresti e ordini di carcerazione

Quattro dei sei arresti sono scaturiti in flagranza di reato durante i posti di blocco e i pattugliamenti a piedi. In via Alessandro Guiccioli, i militari hanno intercettato un cittadino filippino di 40 anni, un volto già noto e sottoposto all’obbligo di firma in caserma.

Fermato per un controllo d’iniziativa, l’uomo è stato trovato in possesso di 5 grammi di shaboo — la potentissima e devastante metanfetamina in cristalli — già suddivisa in decine di micro-frammenti pronti per lo smercio, oltre a un bilancino elettronico.

Poco lontano, in via Quirino Majorana, un romano di 52 anni è stato ammanettato poiché trovato con 24 grammi di hashish e 290 euro in contanti, ritenuti il provento delle vendite del pomeriggio.

Nelle maglie dei controlli commerciali in piazzale della Radio, i Carabinieri hanno bloccato una coppia di cittadini rom (lei 34 anni, lui 36) subito dopo aver superato le barriere delle casse di un negozio di abbigliamento con capi rubati per un valore di 200 euro.

L’azione si è conclusa con il trasferimento in carcere di altri due soggetti, rintracciati sul territorio e colpiti da ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Corte d’Appello di Roma per reati di droga e contro il patrimonio commessi nei mesi scorsi: per i sei arrestati si sono spalancate le porte di Regina Coeli e Rebibbia.

Giravano in strada con asce e coltelli: raffica di denunce

Particolarmente inquietante il quadro emerso sul fronte delle denunce a piede libero, che ha visto i Carabinieri disarmare diversi passanti che circolavano nel quartiere con armi bianche pronte all’uso.

Un cittadino rom di 35 anni è stato denunciato perché sorpreso a piedi con un’ascia dotata di manico in legno lunga ben 35 centimetri, mentre un cittadino filippino, un romeno e un giovane del Bangladesh sono stati trovati rispettivamente in possesso di coltelli da cucina e lame a serramanico vietate.

Le denunce hanno colpito anche un 23enne albanese (trovato con 3 dosi di cocaina e 360 euro), un egiziano di 29 anni che ha aggredito i militari per evitare l’identificazione e un taccheggiatore romano di 50 anni.

Riflettori accesi anche sulla criminalità sorvegliata: in via Oderisi da Gubbio, le pattuglie hanno intercettato a notte fonda un romano di 22 anni che, nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di permanenza domiciliare notturna, gironzolava indisturbato per le strade del quartiere.

Posti di blocco e lotta alla mala movida

L’attività dei Carabinieri della Stazione Porta Portese ha aggredito anche il fenomeno del consumo di stupefacenti e dell’alcolismo molesto legato alla movida diurna e serale.

Sono state ben 19 le persone segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale, con il contestuale sequestro dei piccoli quantitativi di droga stradale.

Otto persone, in evidente stato di alterazione alcolica, sono state sanzionate per ubriachezza molesta (ai sensi dell’articolo 688 del Codice Penale), staccando verbali per complessivi 800 euro per ridare decoro alle banchine e alle aree di sosta del quartiere.

Sul fronte della disciplina stradale, i posti di controllo hanno portato alla contestazione di 21 violazioni al Codice della Strada per un totale di 4.751 euro di multe, con il ritiro di una patente e la notifica di 4 Avvisi Orali ad altrettanti soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

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