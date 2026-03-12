Blitz tra Magliana e Trullo: arresti per droga e rapine, nel mirino anche ristoranti e autolavaggi

Un controllo capillare del territorio, con interventi mirati contro spaccio, criminalità diffusa e irregolarità nelle attività commerciali.

È il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia Roma Eur nel quadrante sud della Capitale, nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini.

Il dispositivo ha portato a tre arresti, quattro denunce e diverse sanzioni amministrative, oltre al sequestro di alimenti e al controllo di decine di persone e veicoli.

Spaccio e vecchi conti con la giustizia

Il cuore dell’operazione si è concentrato in via della Pescaglia, nel quartiere Magliana, dove i militari hanno sorpreso un 35enne mentre cedeva dosi di hashish sotto la propria abitazione.

La successiva perquisizione nell’appartamento ha portato al sequestro di quasi mezzo etto di droga, con l’arresto dell’uomo.

Nella stessa strada i Carabinieri hanno rintracciato anche un 44enne destinatario di un ordine di carcerazione: dovrà scontare 8 anni di reclusione per reati legati al traffico di stupefacenti e al possesso di armi clandestine. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia.

Le manette sono scattate anche per un 42enne, ritenuto responsabile di una rapina violenta commessa lo scorso luglio in una tabaccheria di viale Sirtori.

Controlli nei locali: cibo non tracciato e lavoro nero

Parallelamente ai controlli di polizia giudiziaria, i militari hanno effettuato verifiche amministrative insieme al NAS e al NIL dei Carabinieri.

In un bistrot di via dell’Imbrecciato e in un ristorante giapponese di piazzale Morelli sono stati sequestrati e distrutti 19 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità, ritenuti potenzialmente pericolosi per i consumatori.

Le ispezioni hanno evidenziato anche carenze igienico-sanitarie, con sanzioni complessive pari a 5.000 euro.

Controlli anche in un autolavaggio della zona, dove il titolare è stato multato per 3.000 euro per l’impiego di un lavoratore irregolare e per la gestione non conforme dei rifiuti speciali.

Il bilancio dell’operazione

Oltre agli arresti e alle sanzioni, il servizio straordinario ha garantito una forte presenza sul territorio. I Carabinieri hanno identificato 131 persone e controllato 72 veicoli.

Durante le verifiche sono emersi anche altri episodi: due persone denunciate per furto di cosmetici e generi alimentari, un cittadino che ha fornito false generalità e un automobilista fermato alla guida in stato di ebbrezza.

