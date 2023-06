Bonessio: 23 giugno cerimonia di premiazione in Campidoglio per i campioni d’Italia 1983 della pallacanestro Virtus – Banco di Roma

Venerdì 23 giugno alle ore 11:00 in aula Giulio Cesare in Campidoglio si svolgerà la cerimonia di premiazione delle leggende della pallacanestro Virtus – Banco di Roma, campioni d’Italia nel 1983.

Da sportivo e Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale sono davvero felice di poter accogliere e premiare, insieme alla Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, gli ‘uomini che fecero l’impresa’, coloro che hanno raggiunto lo storico titolo italiano assoluto del Basket, il primo e ad oggi l’unico, mai conquistato da una rappresentativa capitolina.

Tra loro sono contento di annunciare che ci sarà, direttamente dagli Stati Uniti, anche il grande Larry Glenn Wright che per l’occasione tornerà a Roma, città dove ha contribuito alla storica vittoria in Coppa dei Campioni del 1984. Sarà un momento di festa e una occasione per ascoltare e rivivere direttamente dalla voce dei protagonisti le emozioni vissute in occasione di uno dei traguardi sportivi di maggior prestigio per la nostra città.

Un ringraziamento speciale anche a Pierluigi Marzorati, grande atleta della storia della pallacanestro italiana, che sarà presente alla premiazione dei protagonisti della Virtus Roma e che organizzerà domenica 25 giugno al Pincio la manifestazione ‘Ball Run: fieri del Basket’.

Così in una nota il consigliere capitolino Ferdinando Bonessio, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale