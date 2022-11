Bonessio: l’Aula Giulio Cesare vota all’unanimità la modifica al Regolamento per i Centri Sportivi Municipali

“Esprimo grande soddisfazione anche per l’approvazione all’unanimità da parte dell’Aula della proposta di modifica degli articoli 4, 6, 11 e 18 della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.41 del 2018. Si tratta di un atto attraverso il quale sostenere il mondo sportivo di base della città di Roma riconoscendone il ruolo sociale, educativo, culturale e formativo rilevante” dichiara Bonessio.

Le modifiche al regolamento prevedono una più dettagliata definizione degli ambiti in cui opera l’Osservatorio Sportivo Scolastico, quale luogo di confronto tra l’amministrazione e gli attori sportivi presenti sul territorio; consentono una sua più uniforme interpretazione e applicazione su tutto il territorio della capitale da parte dei direttori dei servizi socioeducativi municipali con la chiara specificazione che i canoni per l’utilizzo delle fasce orarie delle palestre scolastiche non saranno dovuti per i periodi di sospensione dell’attività didattica scolastica e in tutti quei casi imprevisti e imprevedibili che comportino la chiusura o l’indisponibilità delle strutture sportive scolastiche; l’Assemblea Capitolina, in casi eccezionali e non prevedibili, potrà prolungare e uniformare le scadenze dell’affidamento delle strutture sportive scolastiche per l’intero territorio di Roma Capitale determinandone il periodo. Da ultimo viene riconosciuta l’importanza della diffusione della pratica e della cultura sportiva tra le giovani generazioni che a causa della pandemia e dell’attuale crisi economico finanziaria ha subìto una brusca battuta d’arresto facendo registrare un drastico calo delle iscrizioni alle attività sportive e ludico ricreative. “Mi auguro inoltre che quanto prima possa arrivare in Aula anche la proposta che prevede la riduzione del 90% dei canoni per i mesi gennaio-marzo 2022 relativi ai diritti d’uso delle strutture sportive scolastiche dovuti dalle A.S.D. affidatarie dei Centri Sportivi Municipali. Nonostante l’approvazione nella riunione congiunta della settimana scorsa non è stato possibile discutere oggi il provvedimento perché in attesa dei pareri da parte dei Municipi” conclude il presidente della Commissione Sport.