Born Fit: il programma di lezioni di fitness e corsa per restare in forma anche a luglio

Gsbrun, dopo il grande successo degli allenamenti in diretta Instagram inaugurati durante il lockdown, torna a luglio con nuovi appuntamenti dedicati al training.

Questa volta non solo virtuali, ma anche reali: BORN FIT è il programma di allenamento per restare in forma anche in estate.

Giovanni Argentieri, Alessandra Reali e Massimo Ciocchetti, seguiranno tutti i “nati in forma” con 3 appuntamenti settimanali, lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 19:00.

Ma non è tutto: aderendo al progetto “Sport nei Parchi” il mercoledì arrivano anche gli appuntamenti DAL VIVO.

In Via di Valle delle Camene, di fronte allo Stadio Nando Martellini delle Terme di Caracalla (nell’anello noto come Biscotto) sarà infatti possibile allenarsi all’aria aperta.

L’appuntamento è per le ore 18:30 con un riscaldamento a base di corsa lenta, seguito da un po’ di stretching e la lezione di un’ora: dalle 19:00 alle 20:00.

Quattro gli appuntamenti dal vivo, tutti previsti per le ore 19:00. Mercoledì 8 luglio, mercoledì 15 luglio, mercoledì 22 luglio e lunedì 27 luglio.

In loco sarà allestito un gazebo per depositare la propria borsa. I partecipanti dovranno rispettare le regole imposte dal D.P.C.M. in materia di sport e attività all’aria aperta.

Giovanni, Massimo ed Alessandra sono runner e trainer esperti: grazie alla loro esperienza sapranno coinvolgere i presenti non solo con i loro workout ma anche con consigli per chi volesse iniziare a correre.

Il periodo di stop alle competizioni è sicuramente un ottimo momento per avvicinarsi a questo sport, soprattutto nelle aree verdi della nostra città.

Tutte le informazioni ed iscrizioni, sul sito www.bancariromani.it/bornfit