Bus Tpl e linee Cotral, venerdì 21 ottobre a rischio per sciopero

Venerdì 21 ottobre – informa in un comunicato il Campidoglio – linee periferiche romane sono a rischio per lo sciopero di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, proclamato dal sindacato Usb tra i lavoratori del consorzio Roma Tpl.

L’agitazione non interesserà i collegamenti gestiti dall’Atac che saranno regolarmente in servizio.

Sempre venerdì 21 è prevista anche un’agitazione, indetta da Faisa Cisal, in Cotral. Saranno quindi possibili stop, in questo caso dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, sui bus extraurbani e sulle ferrovie Metromare (la ex Roma-Lido) e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Aggiornamenti in tempo reale e ulteriori dettagli su romamobilita.it