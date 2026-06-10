Caffè Greco, il Tar blinda gli arredi storici: “Inseparabili dalle sale di via dei Condotti”

Un patrimonio culturale ultracentenario salvato dallo smembramento e dall’asta, ma un futuro gestionale che resta appeso a un filo e destinato a cambiare per sempre padrone.

Il destino dell’Antico Caffè Greco di via dei Condotti, salotto letterario della Capitale e secondo caffè più antico d’Italia dopo il Florian di Venezia, incassa una sentenza storica da parte del Tar del Lazio.

I giudici amministrativi hanno messo un punto fermo a uno dei capitoli più intricati e velenosi della guerra legale che da anni vede contrapposti la proprietà delle mura e la storica società di gestione del locale.

Il verdetto parla chiaro: tavolini, specchi, dipinti, cimeli storici e boiserie sono un “unicum” inscindibile. Non potranno mai essere separati dalle mura che li custodiscono dal 1760, sventando il rischio che il tesoro artistico del locale finisse disperso.

Respinto il ricorso della proprietà: il vincolo del Mic è valido

La controversia era stata innescata dall’Ospedale Israelitico, ente proprietario dell’immobile nel cuore del Tridente.

L’istituto contestava la legittimità del vincolo di “pertinenza relazionale” firmato nel 2020 dal Ministero della Cultura, sostenendo che negli atti non esistesse un inventario analitico e che il ministero avesse finito per blindare indistintamente ogni singolo oggetto presente nelle sale, compresi arredi privi di reale valore storico.

Una tesi completamente bocciata dal tribunale amministrativo. Nelle motivazioni del dispositivo, i magistrati hanno evidenziato come l’azione del Mic non abbia fatto altro che “specificare e completare” una tutela monumentale e storica già esistente da decenni.

Separare quegli arredi dal contesto architettonico di via dei Condotti significherebbe distruggere la memoria stessa di un luogo che ha ospitato geni del calibro di Goethe, bardo di Weimar, Casanova, Stendhal, Baudelaire e d’Annunzio.

Sfratto confermato: l’Ospedale Israelitico riprende le mura

Se sul fronte del decoro e della conservazione artistica il Tar ha dato ragione allo Stato, sul versante economico la sentenza rappresenta una netta vittoria per l’Ospedale Israelitico. I giudici hanno infatti operato una separazione chirurgica tra la tutela culturale e i diritti di proprietà.

Il vincolo ministeriale impone che chiunque entri in quelle stanze debba mantenere intatto il Caffè Greco con i suoi arredi e la sua destinazione d’uso, ma non può in alcun modo limitare il diritto dell’ente di gestire i contratti d’affitto o di sfrattare gli inquilini morosi o con contratto scaduto.

Il chiarimento dei giudici di fatto spiana la strada all’esecuzione dello sfratto esecutivo nei confronti della Antico Caffè Greco Srl, la compagine guidata da Carlo Pellegrini e Flavia Iozzi, il cui contratto di locazione commerciale era scaduto da diversi anni senza che si trovasse un accordo sul rinnovo del canone.

L’Ospedale Israelitico potrà dunque tornare in possesso delle storiche mura di via dei Condotti e procedere all’assegnazione della gestione a un nuovo gruppo imprenditoriale.

Una svolta epocale che fotografa il futuro del Caffè Greco: le stanze e i tavoli dei poeti resteranno esattamente dove sono sempre stati, ma a staccare gli scontrini del caffè sarà, presto, un nuovo gestore.

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