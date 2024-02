Cagliari-Lazio: Pronto Immobile, chance per Pedro

Cagliari-Lazio aprirà il pomeriggio di oggi Sabato 10 Febbraio 2024, il 24esimo turno di Serie A. Una gara dai toni delicatissima sia per la squadra di Ranieri che per quella di Sarri. I sardi, dopo tre sconfitte consecutive, cercano di muovere nuovamente la classifica lì dove finora hanno raccolto 15 dei 18 punti in graduatoria spinti da uno stadio ancora una volta al limite del tutto esaurito. I biancocelesti, invece, vogliono rialzarsi dopo il pesante ko di Bergamo che ha allontanato la zona Champions e interrotto una striscia positiva di quattro vittorie e un pareggio. All’andata finì 1-0 per i laziali, un eventuale sconfitta in terra sarda non minerebbe la panchina di Maurizio Sarri, parola di Claudio Lotito.

Le ultime di formazione tra Cagliari-Lazio:

Dopo il pesante ko di Bergamo con l’Atalanta. Settimana difficile quella vissuta a Formello dai biancocelesti, tra confronti e tentativi di ripartenza. Tutte questioni che dovranno essere concretizzate oggi, quando tra i pali ci sarà ancora Provedel, qualche dubbio in più in difesa. Lazzari e Marusic ancora favoriti sulle fasce rispetto a Hysaj e Pellegrini, sarà poi al suo posto Romagnoli.

Con lui, più Gila di Casale. Scelte obbligate o quasi a centrocampo: Guendouzi e Cataldi praticamente certi del posto, Luis Alberto nonostante le difficoltà del momento dovrebbe essere confermato rispetto a Vecino – pronto col Bayern – e Kamada, che va verso la sesta esclusione consecutiva. Dubbi anche davanti: Immobile dovrebbe dare il cambio a Castellanos e partire titolare, potrebbe trovare una maglia anche Pedro. Con lui una tra Isaksen e Felipe Anderson: il danese è stato provato con Ciro e con lo spagnolo, il brasiliano però difficilmente esce dal campo. Ballottaggio serrato, gli ultimi dubbi verranno sciolti a ridosso del match.

La squadra di Mr.Ranieri proverà a rialzarsi contro la Lazio, in una sfida che assume ancora più importanza dopo la vittoria dell’Empoli nella sfida-salvezza contro la Salernitana. Per farlo, Ranieri potrebbe optare per una squadra più a trazione anteriore del solito. Il neo-acquisto Gaetano, che ha già testato il campo contro la Roma nei minuti finali, questa volta potrebbe scendere in campo dal 1’. Il centrocampista di proprietà del Napoli agirebbe alle spalle di una coppia di attaccanti: i favoriti sono Lapadula e Petagna, ma occhio a Luvumbo che scalpita.

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Gaetano; Viola; Luvumbo, Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Deiola, Jankto, Wieteska, Zappa, Pavoletti, Petagna, Obert, Azzi, Di Pardo. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri. A disposizione: Sepe, Mandas, Hysaj, Casale, Pellegrini, Vecino, Kamada, Napolitano, Felipe Anderson, Castellanos, Saná Fernandes. Dove vedere la partita: La partita tra Cagliari e Lazio verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.