Calciomercato Roma: Arrivato Angelino, ora le visite mediche e la firma

E’ iniziata l’avventura nella Roma di José Ángel Esmorís Tasende, meglio noto come Angeliño, secondo rinforzo del mercato. Il terzino spagnolo, arrivato dal Lipsia in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro sino a fine stagione. Il 27enne spagnolo ha giocato finora, sempre in prestito, al Galatasaray e proprio dalla Turchia è arrivato stamane (Lunedì 29 Gennaio 2024) intorno alle 10:00 a Fiumicino. Il suo programma prevede le tradizionali visite mediche prima della firma sul contratto. Fissata per domani Martedì 30 Gennaio 2024 la presentazione ufficiale a Trgoria.

