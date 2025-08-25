Capannelle, tabaccheria svaligiata durante le ferie: titolare rientra e trova solo vetri rotti

La serranda abbassata per ferie è diventata un invito a colpire. Nella notte, ignoti hanno messo a segno un colpo in una tabaccheria di via Polia, in zona Capannelle-Statuario, approfittando dell’assenza del titolare.

Con mossa fulminea, i malviventi hanno forzato la serranda e mandato in frantumi la porta a vetri, riuscendo a penetrare nel locale e saccheggiarlo. Prodotti e incasso sono spariti, lasciando dietro di sé solo vetri rotti e il segno dell’irruzione.

Il proprietario, che proprio oggi avrebbe dovuto riaprire l’attività dopo le vacanze estive, si è invece trovato davanti all’amara sorpresa del furto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Tuscolano, che hanno raccolto la denuncia e acquisito le immagini delle telecamere della zona. Le indagini sono ora in corso per risalire ai responsabili.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.