Capodanno 2025 con Tony Effe, Mahmood, Mara Sattei

Presentato il concerto di Capodanno 2025. Sarà ancora il Circo Massimo a ospitare l’atteso evento, che quest’anno vedrà sul palco Mahmood, Mara Sattei e Tony Effe.

A svelare i tre nomi di punta, sono stati questa mattina il Sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione nella Sala delle Bandiere del Campidoglio.

Con loro, l’amministratore delegato di Rds Massimiliano Montefusco, i conduttori Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro e, in collegamento, Ferdinando Salzano di Friends & Partners.

Il concerto, gratuito e in collaborazione con Rds, inizierà alle 21.30 e andrà avanti fino alle 2 del primo gennaio 2025.

Oltre Mahmood, Mara Sattei e Tony Effe, sul palco del Circo Massimo si esibiranno altri artisti della scena musicale italiana. Dopo il brindisi di mezzanotte la festa continuerà con uno speciale DJ set.

“Siamo contenti di annunciare questo concerto che, siamo sicuri, sarà bellissimo e memorabile. Sarà una serata all’insegna della musica e della gioia, con alcuni dei cantanti più importanti del momento.

Ed è bello poter offrire l’evento gratuitamente a tutti. Auguro una serata straordinaria alle ragazze, ai ragazzi, ai romani, ai turisti che potranno godersi un concerto di assoluto livello in un luogo unico. È bello che un anno impegnativo come quello giubilare, possa essere salutato con una serata piacevole e di grande qualità“, ha dichiarato il Sindaco Roberto Gualtieri.

“Non è mai facile organizzare questo concerto perchè per Capodanno tutti vogliono assicurarsi i nomi più in voga. Ma noi abbiamo sempre avuto gli artisti del momento, basti ricordare quelli degli anni passati come Lazza o Elodie. Il messaggio che lanciamo è che Roma è una città che ha ripreso vigore ed è tra le grandi città mondiali per la musica live. Ci aspettiamo il tutto esaurito, almeno 70/80mila persone. Possiamo già annunciare i primi dati delle presenze a Natale e Capodanno basati sulle prenotazioni prima dell’annuncio del concertone.

La previsione è di un aumento rispetto all’anno scorso, che fu già un anno record, del +2,78% degli arrivi a Natale e del +2,79% a Capodanno. Questo vuol dire 321mila arrivi e 735mila presenze a Natale e 312mila arrivi e 707mila presenze a Capodanno. Ma ci aspettiamo una crescita dei numeri dopo l’annuncio dei nomi del concerto“, ha commentato l’assessore Alessandro Onorato.

Hashtag dell’evento #allyouneedisroma

