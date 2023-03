Caro Giubileo, quanto ci costerai?

Da oggi è on line carogiubileo.it, il nuovo lavoro di inchiesta della Uaar che, già artefice di icostidellachiesa.it, ha deciso di dedicare sito e robusto work in progress specificamente al prossimo Giubileo previsto a Roma per il 2025.

Giubileo come “di nuovo l’occasione per una vera e propria pioggia di denaro pubblico a favore della Chiesa cattolica e per un ancora più ossequioso clericalismo delle istituzioni”, si legge nella presentazione dell’osservatorio laico che proseguirà anche oltre la conclusione dell’anno giubilare.

«Un monitoraggio attivo che permetta di seguire l’effettivo ammontare prima e l’utilizzo poi delle ingenti cifre, oltre i due miliardi di euro, già dirottate dal Pnnr e che sono destinate a crescere ulteriormente – commenta Roberto Grendene segretario dell’associazione –. Vogliamo evidenziare come si preferisca far confluire le risorse pubbliche verso roboanti ed effimeri progetti confessionali, solo per alcuni, piuttosto che per le esigenze concrete e quotidiane di tutti i cittadini romani», prosegue Grendene.

«Si favoleggia di mitici “indotti” che giustificherebbero l’immenso esborso di fondi pubblici, ma la memoria corre subito al catastrofico, per le finanze pubbliche, Giubileo 2000. A distanza di 25 anni la storia si ripete: staremo a vedere. E a contare».