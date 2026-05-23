Casal Bertone, paura all’interno del centro commerciale: rapina a mano armata in gioielleria

Un raid fulmineo, studiato nei minimi dettagli e messo a segno a pochissimi minuti dall’apertura dei negozi, quando la galleria commerciale cominciava appena a popolarsi di clienti.

Nella mattinata di ieri, venerdì 22 maggio, poco prima delle ore 10:00, la gioielleria “Blue Spirit”, situata all’interno del centro commerciale di Casal Bertone, è stata teatro di una violenta rapina a mano armata.

Due malviventi, con i volti travisati per rendere difficile l’identificazione e una pistola in pugno, hanno fatto irruzione nel locale seminando il panico tra il personale di servizio.

Mentre uno dei rapinatori teneva sotto scacco le due dipendenti, minacciandole vis-à-vis con l’arma per scoraggiare qualsiasi tentativo di reazione o l’attivazione dei sistemi di allarme, il complice si è mosso rapidamente dietro i banconi.

Con gesti precisi, il malvivente ha svuotato le vetrine espositive, arraffando decine di bracciali, orologi di marca e altri preziosi di valore, stipando tutto all’interno di una borsa capiente.

Una volta completato il saccheggio, i due sono fuggiti rapidamente a piedi attraverso le uscite di sicurezza del complesso, dileguandosi tra le vie del quartiere e facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Commesse sotto shock, bottino da quantificare

Sul posto sono confluite d’urgenza le pattuglie della Polizia di Stato del reparto Volanti.

I sanitari del 112, giunti precauzionalmente sul luogo del reato, hanno prestato assistenza alle due commesse: sebbene fortemente scosse e sotto shock per i drammatici minuti vissuti sotto la minaccia dell’arma, le donne non hanno riportato ferite o lesioni fisiche.

Entrambe sono state successivamente ascoltate dagli investigatori per raccogliere dettagli utili sulla dinamica del colpo, sull’accento o su eventuali dettagli fisici dei fuggitivi.

Il valore complessivo della refurtiva sottratta dai display del negozio non è stato ancora quantificato con esattezza.

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