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Casal Bertone, paura all’interno del centro commerciale: rapina a mano armata in gioielleria

Commesse minacciate con la pistola, bottino da quantificare. Caccia ai banditi

Giordano Rossi - 23 Maggio 2026

Un raid fulmineo, studiato nei minimi dettagli e messo a segno a pochissimi minuti dall’apertura dei negozi, quando la galleria commerciale cominciava appena a popolarsi di clienti.

Nella mattinata di ieri, venerdì 22 maggio, poco prima delle ore 10:00, la gioielleria “Blue Spirit”, situata all’interno del centro commerciale di Casal Bertone, è stata teatro di una violenta rapina a mano armata.

Due malviventi, con i volti travisati per rendere difficile l’identificazione e una pistola in pugno, hanno fatto irruzione nel locale seminando il panico tra il personale di servizio.

Mentre uno dei rapinatori teneva sotto scacco le due dipendenti, minacciandole vis-à-vis con l’arma per scoraggiare qualsiasi tentativo di reazione o l’attivazione dei sistemi di allarme, il complice si è mosso rapidamente dietro i banconi.

Con gesti precisi, il malvivente ha svuotato le vetrine espositive, arraffando decine di bracciali, orologi di marca e altri preziosi di valore, stipando tutto all’interno di una borsa capiente.

Una volta completato il saccheggio, i due sono fuggiti rapidamente a piedi attraverso le uscite di sicurezza del complesso, dileguandosi tra le vie del quartiere e facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

immagine di repertorio

Commesse sotto shock, bottino da quantificare

Sul posto sono confluite d’urgenza le pattuglie della Polizia di Stato del reparto Volanti.

I sanitari del 112, giunti precauzionalmente sul luogo del reato, hanno prestato assistenza alle due commesse: sebbene fortemente scosse e sotto shock per i drammatici minuti vissuti sotto la minaccia dell’arma, le donne non hanno riportato ferite o lesioni fisiche.

Entrambe sono state successivamente ascoltate dagli investigatori per raccogliere dettagli utili sulla dinamica del colpo, sull’accento o su eventuali dettagli fisici dei fuggitivi.

Il valore complessivo della refurtiva sottratta dai display del negozio non è stato ancora quantificato con esattezza.

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