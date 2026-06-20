Casal Bruciato, nuova casa per il mercato contadino: inaugurato il rinnovato Campagna Amica Tiburtino

Il mercato contadino più famoso del quadrante est della Capitale si rifà il look e trasloca in uno spazio più grande, moderno e accogliente, senza però allontanarsi dal quartiere che lo ha adottato e visto crescere.

È stata ufficialmente inaugurata a Casal Bruciato la nuova sede del Mercato Campagna Amica Tiburtino, la realtà promossa da Coldiretti che rappresenta ormai un punto di riferimento imprescindibile per migliaia di romani a caccia di prodotti biologici, locali e rigorosamente a chilometro zero.

Il taglio del nastro è andato in scena giovedì 19 giugno nei nuovi spazi di via Tiburtina 695, a pochissimi metri di distanza dalla storica e precedente area di vendita. All’evento, trasformato in una vera e propria festa di quartiere tra degustazioni guidate e show cooking, hanno preso parte il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti e i consiglieri capitolini Andrea Alemanni e Cristina Michetelli, accolti dagli applausi dei residenti e degli agricoltori.

Una nuova “piazza” coperta per il cibo di qualità

La nuova struttura è caratterizzata da una tensostruttura di ultima generazione, sensibilmente più ampia della precedente, progettata per ottimizzare la disposizione dei banchi e migliorare l’esperienza dei consumatori anche nei mesi più caldi o durante le giornate di pioggia.

L’obiettivo di Coldiretti e delle istituzioni locali è duplice: da un lato sostenere l’economia delle aziende agricole della regione messe a dura prova dai rincari energetici e dai cambiamenti climatici, dall’altro valorizzare il mercato come hub sociale di prossimità, un luogo dove la spesa settimanale diventa un’occasione di incontro, di scambio culturale e di educazione alimentare.

Dalla Tuscia al Tirreno: le eccellenze sui banchi

L’offerta agroalimentare all’interno della nuova tensostruttura copre l’intero paniere delle eccellenze enogastronomiche del Lazio, portate a Roma direttamente dai produttori senza alcun tipo di intermediazione commerciale:

Freschi e Macelleria: Ortofrutta di stagione raccolta all’alba, carni bovine e ovine certificate, salumi artigianali e pesce fresco proveniente direttamente dal litorale laziale.

Latteria e Caseari: Latte appena munto, yogurt naturale, formaggi della Tuscia e mozzarelle di bufala dell’Agro Pontino.

Dispensa: Olio extravergine d’oliva Sabina Dop, mieli monofloreali, prodotti da forno a lievitazione naturale e i vini dei Castelli Romani.

Tra le curiosità più fotografate e acquistate dai visitatori durante la giornata inaugurale è spuntata la “Carbonara Bag”: un kit speciale salvatempo che racchiude al suo interno le dosi esatte e gli ingredienti autoctoni necessari per preparare a casa il piatto simbolo della romanità, dalle uova fresche di galline allevate a terra al guanciale stagionato Dop, fino al pecorino romano.

Gualtieri: «Qui si costruisce il senso di comunità»

«Questi mercati non sono semplici centri di scambio commerciale, ma luoghi in cui si costruiscono relazioni umane, fiducia e senso di comunità», ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri durante il sopralluogo tra i banchi. «In una fase storica in cui le famiglie cercano giustamente un’alimentazione più sana, consapevole e tracciabile, il modello della filiera corta garantito da Campagna Amica rappresenta una risposta straordinaria per la città, capace di coniugare la sostenibilità ambientale al giusto guadagno per chi lavora la terra».

Il Mercato Campagna Amica Tiburtino manterrà i suoi tradizionali e consolidati orari di esercizio: la nuova struttura di via Tiburtina 695 sarà aperta al pubblico ogni venerdì e sabato mattina, dalle ore 8:00 alle 14:00.

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