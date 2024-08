Casina di Raffaello, riaperti i centri estivi

A Villa Borghese riprendono, dal 26 agosto al 6 settembre 2024, i centri estivi organizzati da Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Per bambine e i bambini dai 4 agli 11 anni sarà un’occasione collettiva di socializzazione, gioco e crescita.

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 16.30 ed è organizzato con due gruppi di bambini, divisi in fasce d’età:

1° gruppo – 10 bambini dai 4 anni (compiuti) ai 6 anni;

2° gruppo – 12 bambini dai 7 agli 11 anni.

La prenotazione e il pagamento on line sono obbligatori telefonando al call center 060608. Il costo settimanale (5 giorni consecutivi) è di € 125,00 a bambino, l’entrata giornaliera è di € 30,00 a bambino.

Le attività ludico-educative si svolgono in parte all’aperto e in parte in spazi interni alla struttura. Sono previste ogni giorno attività all’aria aperta, sfruttando l’ampio spazio verde di Villa Borghese, nonché visite e attività in alcuni luoghi, musei e istituti di cultura situati nella stessa Villa o nelle sue vicinanze.

La singola giornata è così suddivisa: la mattina, dopo un primo momento di accoglienza, i bambini staranno fuori con le operatrici alla scoperta della Villa o di un museo nei dintorni. Faranno merenda e giocheranno liberamente all’ombra degli alberi. Tornati a Casina, parteciperanno a un laboratorio creativo e poi pranzeranno. Dopo un momento di gioco o lettura, un secondo laboratorio chiuderà il pomeriggio del centro estivo in attesa dell’arrivo dei genitori.

Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. Ogni bambino dovrà inoltre essere munito di: cappello, zaino con acqua, merenda e pranzo al sacco. Il pranzo si svolgerà, a seconda delle condizioni meteorologiche, all’aperto oppure in una sala interna all’edificio, adibita allo scopo.

Info e dettagli su programma, costi e orari sono consultabili sul sito www.casinadiraffaello.it e sulle relative pagine social.

CASINA DI RAFFAELLO è in Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

