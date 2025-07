Centocelle e Gordiani, servizio straordinario dei carabinieri: sequestri, arresti e denunce

Due arresti, sei denunce, quasi cento persone identificate e decine di veicoli passati al setaccio. È il risultato dell’operazione-lampo condotta nelle ultime ore nei quartieri Centocelle e Gordiani, con il supporto dei militari della Compagnia Casilina e del Nucleo Radiomobile. Obiettivo? Colpire chi, tra furti e degrado, trasforma le strade in zone franche.

La prima faccia della notte è quella di un 52enne romano che si aggira in piazza dei Mirti, cuore pulsante del quartiere. I Carabinieri lo riconoscono al volo: è sospettato di aver saccheggiato due attività commerciali di via dei Castani il 19 giugno. Prova a far finta di nulla, poi minaccia i militari. Troppo tardi. Finisce in manette per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Un’ora dopo, nuova scena, nuovo arresto. Stavolta siamo in una via laterale: un 35enne, anche lui romano e senza fissa dimora, viene pizzicato mentre ruba spicci da un’auto. Ha spaccato il vetro lato guida con un sasso. Pensava di farla franca, ma non aveva fatto i conti con la pattuglia della Stazione Alessandrina.

Poi, la sorpresa: quattro ragazzi tra i 17 e i 20 anni, fermati a piedi, direzione Prenestina. Nel loro zaino spunta una spranga di ferro, tre chiavi inglesi, un grosso cacciavite. Nessuna spiegazione, solo sguardi bassi. Strumenti di scasso, denuncie immediate. Sono tutti di origine bosniaca.

Ma la notte non è finita. Un 38enne originario di Potenza viene fermato per un controllo di routine. Ma nel taschino ha qualcosa che non convince: tre dosi di crack pronte per lo spaccio. Scatta la denuncia.

E mentre le luci dell’alba iniziano a filtrare tra i palazzi, i numeri parlano chiaro:

2 arresti

6 denunce

95 persone identificate

57 veicoli controllati

1 sanzione al Codice della Strada

