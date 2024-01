Chiara Rumori alla Fonte Nuova – Ics Volley Santa Lucia

Chiara Rumori, nelle sue ultime 4 stagioni ha calcato i campi di gioco delle Serie A1 e A2 nel ruolo del Libero, distinguendosi per la sua abilità, grinta e dedizione.

Dopo tre anni alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia arriva a Santa Lucia per la grande voglia del Presidente Martina Amatucci e del Presidente di Building Production Daniele Scatassi, di aiutare la squadra dopo un inizio di campionato molto complesso.

Pallavolista di talento, Chiara Rumori porta con sé l’esperienza di aver affrontato Campionati importanti per la pallavolo italiana.

Il club è impaziente di vedere la chimica tra Chiara Rumori e il resto della squadra, unendo le forze per raggiungere nuove vette. I tifosi possono aspettarsi di vederla in azione nella stagione in corso, contribuendo all’obiettivo di ICS Volley Santa Lucia di portare la squadra a nuovi traguardi.

“Sono molto contento dell’arrivo di Chiara. Sono certo che saprà darci un enorme supporto sia tecnicamente che mentalmente. Ho avuto modo in queste prime ore di condividere già con lei gli obiettivi e le modalità per raggiungerli.” – è il commento del mister De Gregoriis.

“Sono molto contenta di poter entrare a far parte di questa grandissima famiglia. Fin dai primi contatti che ho avuto con la società, ho avuto subito delle bellissime sensazioni per la loro voglia di migliorare sempre di più e per la loro dedizione al lavoro.

Personalmente non vedo l’ora di mettermi in gioco, conoscere le mie compagne, lottare insieme a loro per il raggiungimento di tutti gli obiettivi, di conoscere tutto l’ambiente, i tifosi e tutto ciò che circonda la società. Sono sicura che insieme potremmo fare grandi cose e toglierci delle belle soddisfazioni! Non mi resta che ringraziare tutti e iniziare a lavorare insieme” – dichiara la giocatrice Chiara Rumori.