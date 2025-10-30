Chirurgia toracica, Sant’Andrea compie l’impensabile: trapianto di arteria polmonare su donna con tumore

Un intervento che entrerà nella storia della chirurgia toracica mondiale è stato eseguito all’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma: per la prima volta al mondo, una paziente affetta da tumore ha ricevuto un trapianto di arteria polmonare.

La protagonista della straordinaria operazione è una donna di oltre settant’anni, colpita da una neoplasia che aveva invaso completamente l’arteria polmonare sinistra.

Lo scorso 17 luglio, il team guidato dal prof. Erino A. Rendina, direttore della Chirurgia toracica e preside della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza, ha proceduto alla rimozione del polmone sinistro e alla sostituzione dell’arteria malata con un innesto proveniente da un donatore, crioconservato in una banca dei tessuti a Barcellona.

Un risultato frutto dell’intuizione e della determinazione di due giovani specialiste in chirurgia toracica, Cecilia Menna e Beatrice Trabalza Marinucci, che hanno coordinato l’operazione con estrema precisione, bilanciando radicalità oncologica e preservazione della funzionalità vascolare.

Dopo settimane di monitoraggio post-operatorio, la paziente ha mostrato un decorso positivo e condizioni generali soddisfacenti.

Un caso senza precedenti nella letteratura scientifica internazionale: mai prima d’ora un’arteria polmonare era stata sostituita in un contesto oncologico, segnando un traguardo storico per la medicina e la chirurgia mondiale.

