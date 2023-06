Chiusura dell’Anello Ferroviario, Torquati (XV Municipio): “Con RFI il 5 luglio Laboratorio di co-progettazione di via Monterosi”

“Dopo i due appuntamenti della primavera scorsa, prosegue sul nostro territorio il dialogo tra RFI e cittadini, con il supporto del Municipio ROMA XV, sul Progetto di Chiusura dell’Anello Ferroviario di Roma nelle tratte Vigna Clara-Tor di Quinto e Tor di Quinto-Val d’Ala ma anche, più nello specifico come in questo caso, sulla sistemazione del quartiere intorno a Vigna Clara.

Il prossimo incontro con la cittadinanza è fissato per il 5 luglio alle 17.30 alla Parrocchia di San Gaetano, Via Tuscania 12 (prenotazione obbligatoria www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/opere-strategiche/chiusura-anello-ferroviario-di-roma/iniziative-con-il-territorio.html entro il 27/06/2023); un pomeriggio dedicato a laboratori di co-progettazione e tavoli di lavoro operativi che coinvolgeranno gli enti territoriali e gli stessi cittadini che vorranno partecipare.

Dopo una prima fase di ascolto e confronto con RFI è questo il momento per disegnare insieme ai cittadini un quartiere più verde, inclusivo e integrato. Un passaggio prezioso, oltre che necessario, per raccogliere spunti, idee e contributi per la co-progettazione del quadrante intorno alla stazione di Vigna Clara”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.