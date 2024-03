Chiusura viale del Muro Torto per potatura rami: tutte le informazioni

Le pattuglie dei gruppi I Centro, II Parioli e del Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia Locale di Roma Capitale, stanno effettuando la chiusura al traffico veicolare di viale del Muro Torto da Piazzale Flaminio a Piazzale del Brasile. Chiuso anche Ponte Regina Margherita in direzione Piazzale Flaminio.

Le chiusure si sono rese necessarie per consentire la potatura di alcuni rami pericolanti che insistono su Viale del Muro Torto, su disposizione dei Vigili del Fuoco. Presenti più unità della Polizia Locale per i sevizi di viabilità. Sul posto, per le verifiche e i lavori di potatura, il personale del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale.

