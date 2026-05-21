Ciampino, l’autonoleggio fantasma viaggia sul web: imprenditrice raggirata, denunciata 58enne

Un’interfaccia grafica accattivante, tariffe concorrenziali e l’illusione di poter noleggiare una vettura in pochi clic.

C’era un vero e proprio portale web civetta dietro la truffa scoperta dai Carabinieri della Stazione Ciampino Aeroporto, che hanno denunciato a piede libero una donna di 58 anni, originaria di Napoli e residente a Castel Volturno (CE), già nota alle forze dell’ordine per analoghi precedenti.

L’indagine è scattata a seguito della formale querela sporta da un’imprenditrice romana di 64 anni, rimasta intrappolata nella rete del finto autonoleggio.

I militari, specializzati nel monitoraggio dei flussi finanziari e telematici legati allo scalo aeroportuale, hanno accertato che l’indagata si era spacciata fraudolentemente per la titolare di un’agenzia di noleggio auto, pubblicizzando online veicoli inesistenti.

Attraverso questa precisa messinscena, la cinquantottenne era riuscita a conquistare la fiducia della vittima, inducendola a effettuare un bonifico di 330 euro per riservare una vettura in vista di un viaggio.

Quei soldi sono transitati direttamente su un conto corrente bancario che, al termine degli accertamenti dei Carabinieri, è risultato essere intestato proprio alla finta noleggiatrice.

L’auto, com’era prevedibile, non è mai stata consegnata e la vittima si è ritrovata appiedata e con il conto alleggerito.

I militari dell’Arma, dopo aver incrociato i dati bancari e l’indirizzo IP della pagina web fittizia, sono risaliti alla reale identità della donna, deferendola all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

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